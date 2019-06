Programajánló

CAFe Budapest - Kortárs művészeti programok októberben

Koncertekkel, köztéri rendezvényekkel, premierekkel, lakásszínházi előadásokkal és számos egyéb programmal várja a közönséget október 4. és 20. között a 28. CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál, amelynek jegyeit szerdán kezdik értékesíteni. 2019.06.06 05:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A CAFe Budapest egyik fontos célja, hogy új művek létrehozását, de a friss koprodukciókat, együttműködéseket is támogassa - mondta el a programsorozat szerdai budapesti sajtótájékoztatóján Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója, a fesztivált szervező Operatív Testület elnöke.



Kiemelte példaként, hogy Eötvös Péter Magyarországon eddig nem játszott, Angyalok Amerikában című operáját a Neue Oper Wien hozza el Budapestre, a világ egyik legelismertebb kortárs zenei együttese, a Klangforum Wien fiatal magyar komponisták munkáit játssza, a RIAS Kammerchor pedig az Amadinda Ütőegyüttessel ad közös estet.



Az Art Market Budapest a kortárs képző- és fotóművészet iránt érdeklődőket szólítja meg, a francia Olivier Grossetete, a köztéri és közösségi művészet egyik legnevesebb alkotója pedig Budapest egyik közterén hoz létre egy nagyszabású installációt - adott ízelítőt a CAFe Budapest kínálatából Káel Csaba.



Bán Teodóra, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ ügyvezetője, az Operatív Testület tagja hozzátette, hogy idén több mint harminc helyszín ad otthont a fesztivál programjainak, igazi közösségi élménnyé téve a CAFe Budapestet.



Csatlakozik például a Kortárs Építészeti Központ (KÉK), a FUGA, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, valamint a megújuló Trafó Kortárs Művészetek Háza is, amely a kortárs tánc, a hiphop és a street dance műfajának szentelt (D)OPEN Your Move minifesztivál helyszíne lesz.



Bach Goldberg-variációk című műve szaxofon-harmonika átiratban csendül fel a Duo Aliadának köszönhetően a Három Hollóban, a hazai zeneszerzés legfrissebb eredményeiből a négy koncertet felvonultató Mini-Fesztivál ad kóstolót, de rendhagyó lakáskoncertekkel, lakásszínházi előadásokkal is készül a CAFe Budapest - árulta el Bán Teodóra.



Káel Csaba az MTI kérdésére elmondta, hogy a fesztivál folyamatosan bővülő programjaira szerdán indul a jegyértékesítés.