Hagyományőrző családi napot rendeznek hétfőn a Tabánban

Pünkösdi Királyság címmel rendeznek hétfőn hagyományőrző családi napot a Tabánban, ahol többek közt óriásbuborék-fújással, gólyalábasokkal és pünkösdi hétpróbával is várják a közönséget.

A Fővárosi Önkormányzat hagyományőrző Pünkösdi Királyság rendezvénye negyedik alkalommal várja ingyenes ünnepi forgataggal a közönséget - olvasható a szervezők közleményében.



A programok közül kiemelkedik a pünkösdi hétpróba, a pünkösdi bababirodalom, de lesznek kreatív, hagyományőrző kézműves programok, arcfestés, gólyalábas-műsor is.



A rendezvényen fellép a Parno Graszt, Szalóki Ági, a Dalinda, de lesz Fölszállott a páva-gála, valamint koncertet ad Szalonna és bandája is.



A Poklade és a Tabán Szerb Nemzetiségi Egyesület táncosai, a Fitos Dezső Társulat és a Szentendre Táncegyüttes azokat várja, akik nem csak nézni, de elsajátítani is szeretnék a hagyományos táncokat.



Az esemény házigazdája Berecz István, a Fonó Budai Zeneház népzenei művészeti vezetője lesz.