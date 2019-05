Kultúra

Bemutatták az Egri borvidék egyedi borospalackját

A végeredmény reményeik szerint minden tekintetben méltó lesz az egri borvidékhez és annak hagyományaihoz. 2019.05.31

Alig egy évvel a szándék bejelentését követően elkészültek az Egri borvidék egyedi palackjának első mintapéldányai - közölte a témában tartott pénteki sajtótájékoztatón az Egri Borműhely elnöke a hevesi megyeszékhelyen.



Soltész Gergő kiemelte: a végeredmény reményeik szerint minden tekintetben méltó lesz az egri borvidékhez és annak hagyományaihoz.



Elmondta: a palack formáját egy 1930-as évekből származó elődje ihlette, annak kis mértékű újragondolásával, az Orosházi Üveggyár közreműködésével készült el az új produktum. A tervezésnél szempont volt az egyediség, a külalak mellett az 1552-es évszám, az egri várvédők diadalának dátuma is szerepel a palackon.



A fenntarthatóság és környezetvédelem jegyében a palack az átlagosnál kevesebb alapanyag felhasználásával készül, így környezeti terhelése szerényebb, jobban szállítható és tárolható.



A kezdeményező Nyitrai Zsolt, a város és térsége országgyűlési képviselője felidézte: az ötletgazdák a helyi szőlészek és borászok voltak évekkel ezelőtt, ám a megvalósítás a kezdeti lendület után egy időre megtorpant. Végül a tavalyi Bikavér-ünnepen fogalmazódott meg újra az elhatározás, hogy az Egerben és környékén készülő csúcsborok a minőségükhöz illő, bel- és külföldön egyaránt összetéveszthetetlen palackban kerüljenek a fogyasztók asztalára.



A palack terve példaértékű összefogás eredményeként, az Egri borműhely szervezésében, az érintett borászok javaslatára és közös döntésük alapján készült el - tette hozzá, megjegyezve: az új palack hazai és nemzetközi szinten is komoly előrelépés a borvidék számára és inspirációt jelent a borászoknak is.



Gál Tibor egri borász szerint az új palack az egri bor mint márkanév erősítésére szolgál.