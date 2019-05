Garamvári Vencel vehette át Az év bortermelője életműdíjat

Siker

Garamvári Vencel balatonboglári borász és pezsgőmester vehette át a Magyar Bor Akadémia (MBA) által odaítélt, Az év bortermelője életműdíjat csütörtökön Budapesten.

Garamvári Vencel a "szőlő művésze" - méltatta a balatonboglári bortermelőt az elismerés átadása előtt a díjátadó helyszínére, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) székházára utalva az agrárminiszter.



Nagy István kiemelte: ha van elismerés, ami igazán számít, az mindig a pályatársak elismerése.



Garamvári Vencel fél évszázada végzett munkája ma már a magyar bor- és pezsgőtörténelem része, ő pedig önzetlenül állítja tudását a fiatal borászgenerációk szolgálatába - mondta Nagy István, hangsúlyozva: az agráriumban végbemenő generációváltás nemzeti ügy.



Vashegyi György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke elmondta, a borkészítés tudománya is egyfajta művészet, hiszen a minőségi kultúra és a minőségi borkészítés kéz a kézben jár évezredek óta.



Ahogy a művész, úgy a borkészítő munkájának gyümölcse is egyedi, csak rá jellemző termék - hangsúlyozta az MMA vezetője.



Zilai Zoltán, a Magyar Bor Akadémia elnöke felidézte, hogy a 27 éve alakult MBA egyik meghatározó tevékenysége Az év bortermelője díj odaítélése, ezt az elismerést 2006-ban Garamvári Vencel is elnyerte.



Mint hozzáfűzte, a borakadémia két éve alapította meg az életműdíjat, amelyet idén már a második alkalommal adtak át. A borakadémikusok javaslatai közül az MBA elnöksége választja ki a díjazott személyét, akit elismerő oklevéllel és Návay Sándor szobrászművész kisplasztikájával jutalmaznak - mondta Zilai Zoltán.



Garamvári Vencel a díj átvételekor felidézte, hogy az egyetem után a Törley Pezsgőgyárban kezdte pályáját, majd onnan a magyar borexportért felelős Hungarovinhez helyezték át termelési igazgatónak.



A rendszerváltás időszakában ellenezte a Hungarovin külföldi kézbe adását, ezért távoznia kellett a vállalattól, ekkor indította el saját vállalkozásait - emlékezett a bortermelő, hozzátéve: az elmúlt több mint 15 évben 60 hektár szőlőt újítottak fel, így mára mintegy 80 hektáron gazdálkodnak, és a csendes borok mellett évi 120-130 ezer palack pezsgőt készítenek.