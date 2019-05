Programajánló

2019.05.29

Rick Astley és a The Jacksons is fellép a nyolcadik Paloznaki Jazzpikniken, ahol négy színpadon több mint harminc fellépő várja a közönséget augusztus 1. és 3. közt - közölte a fesztivál főszervezője szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón.



Valde Orsolya kiemelte, programjaikkal elsősorban a harminc év feletti korosztályt célozzák meg és a családoknak is biztonságos környezetet nyújtanak, ráadásul 14 éves kor alatti gyermekeknek ingyenesek programjaik.



Az első napon, augusztus elsején, csütörtökön a Michael Jackson fiútestvéreiből álló The Jacksons formáció lép fel a nagyszínpadon, akik először adnak koncertet Magyarországon. A nyitókoncert előzenekara pedig a tízéves fennállását ünneplő Peet Project lesz, akik a Jazzpiknik idei fesztiválhimnuszát szerezték.



Pénteken, augusztus 2-án Little G Weevil énekes-gitáros is a nagyszínpadra áll zenekarával. Mint a sajtótájékoztatón elmondta, öttagú alapzenekaruk mellett két vokalistával, valamint Dionne Bennett jamaikai származású angol énekesnővel kiegészülve adnak majd koncertet. Szintén pénteken lép fel a brit The Brand New Heavies, akik slágereik mellett új lemezükről is játszanak dalokat.



A zárónapon, augusztus 3-án, szombaton a nagy múltú amerikai szaxofonos, a jazz egyik nagy öregje, Maceo Parker nyitja a koncertek sorát. Utána a Never gonna give you up című sláger énekese, Rick Astley lép fel, aki új, kifinomult soulos hangzással tért vissza nemrég. A nagyszínpad utolsó koncertjét a holland zenészpáros, Adani & Wolf adja majd szombaton.



Valde Orsolya elmondta: a magyar vonal is erős lesz, a már korábban említett Little G Weevil és a Peet Project mellett a Silhouette & Vinx, a Váczi Eszter Quartet, a Judie Jay Quartet, Balázsovits Edit, Myrtill és a Swinguistique, valamint Soma Mamagésa Vanavan Triója is fellép.



Emellett fontosnak tartják, hogy minden évben tehetséges fiataloknak adjanak bemutatkozási lehetőséget, ezért idén a Hangfoglaló Program segítségével az Antal Gábor Trió és a Haraszti Ádám Projekt is fellép a fesztiválon - tette hozzá.



Az infrastruktúráért és a vendéglátásért felelős Guth Róbert elmondta: nagy figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra, ezért visszaszorítják a műanyag eszközök használatát és a hulladékot is szelektíven gyűjtik a fesztiválon.



A gasztronómiában továbbra is a prémium minőségre és a helyi termelők jelenlétére helyezik a hangsúlyt, újdonságként azonban a környékbeli borászatok mellett idén egy tapolcai kézműves sörfőzde is megjelenik a gasztronómiai kínálatban.



A sajtótájékoztatón azt is bejelentették: a Paloznaki Jazzpiknik szervezői idén a hosszan tartó betegségben szenvedő gyerekek gyógyulását segítő Mosoly Alapítványt támogatják.