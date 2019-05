Kultúra

Felújítják a szegedi Móra-múzeum épületét

Botka László (MSZP) polgármester a kivitelezői szerződés szerdai aláírásakor elmondta, hogy az intézmény történetének legnagyobb felújításának költségeiből 900 millió forintot fedez uniós támogatás, ehhez az önkormányzat több mint 500 millió forintos saját forrással járul hozzá.



A tervek szerint nyolc hónapig tartó rekonstrukció során teljesen felújítják a Kultúrpalota homlokzatát és tetőszerkezetét, az épület tetejére pedig kilátó kerül, ahonnan majd belátható a Tisza szegedi kanyarulata és a város nagy része.



Fogas Ottó múzeumigazgató közölte, hogy az építési munkálatokat követően két új állandó kiállítást hoznak létre. Az új természettudományos tárlat interaktív eszközökkel mutatja be az Alföld és a Tisza élővilágát. A Móra-kiállítás pedig az intézmény névadójának munkásságát, műveit tárja majd a látogatók elé.



A múzeum időszaki kiállításainak helyet adó tereket korszerű lég- és világítástechnikával szerelik föl, az épület előcsarnokában új fogadóteret alakítanak ki, egy új lépcső építésével pedig könnyebben megközelíthetővé válnak az alagsor látványraktárai - tudatta a muzeológus.



A projekt része a vár és a várkert megújítása is. A nagyközönség is láthatja majd az egykori szegedi vár feltárása során előkerült épületmaradványokat, így az Erzsébet templom oldalfalait. A vár épületének alsó szintjén pedig a város történetét bemutató állandó kiállítás nyílik.



A rekonstrukció kivitelezője a Csongrád megyei székhelyű Bodrogi Bau Kft.