Programajánló

Sillerfesztivált rendeznek a hétvégén Pakson

Tizenkettedik alkalommal rendezik meg a hétvégén az Országos Sillerfesztivált Pakson, az eseményen nyitott pincék és a legjobb borok kóstolója is várja a közönséget. 2019.05.29 04:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A pénteken kezdődő, kétnapos rendezvényen arra számítanak, hogy több mint kétszáz bormintát neveznek majd a fesztivál versenyére, és a tavalyi évhez hasonlóan a határon belüli borászok mellett délvidéki, erdélyi és felvidéki termelők is részt vesznek a megméretésen - mondta a szervező Polgár Zoltán, a Sárgödör téri Présháztulajdonosok Egyesületének tiszteletbeli alelnöke az MTI-nek.



A nevezéseket a verseny kezdetéig elfogadják; a borokat hét bizottságban 66 szakember bírálja majd el, a legjobb siller mellett kiválasztják a legkiválóbb paksi sillert is - tette hozzá.



A siller - más néven kastélyos bor - a rozé boroknál sötétebb, a vöröseknél világosabb borfajta, és kizárólag kék szőlőből érlelik. A paksi siller - amit a Duna-parti városban hagyományként megőriztek - kék és fehér szőlő összeszüreteléséből készül. A siller a rozéra jellemző jegyeket elhagyja, enyhén vörösbor jellegű, a tanninokat lehet érezni, de nem hangsúlyosan - jellemezte a bort az egyesület alelnöke.



Polgár Zoltán emlékeztetett arra, hogy a múlt században rendkívül népszerű volt a borfajta, amelynek paksi változatát az 1930-as években a fővárosban 35 kocsmában mérték.



Az idei fesztivál első napján a Sárgödör téren nyitott pincék várják a borbarátokat, szombaton ingyenes kóstolót tartanak a verseny száz legjobb siller borából, emellett bográcsos ételek versenyét és pogácsasütő versenyt is rendeznek. A programot mindkét napon koncertek kísérik.