NMHH

Idén eddig az Így neveld a sárkányodat 3. érdekelte a legtöbb mozinézőt

Az Így neveld a sárkányodat 3. című animációs filmet nézték meg a legtöbben 2019 első negyedévében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) adatai szerint.



A bruttó jegyárbevétel megközelítette az öt és fél milliárd forintot. Az artmozikban a magyar Rossz versek tarolt, amit az Oscar-díjas Zöld könyv - Útmutató az élethez és a Bohém rapszódia követtek.



Csaknem 3,8 millió néző 5,48 milliárd forint jegybevételt termelt a hazai mozikban az NMHH Nemzeti Filmirodájának összesítése szerint 2019 első negyedévében. A legtöbben - 388 ezren - az Így neveld a sárkányodat 3. című animációs filmre látogattak el, ami 50 ezerrel több, mint a második helyezett Marvel kapitány nézőszáma.



A szuperhősös film után a harmadik helyen áll 238 ezer nézővel az örökbefogadásról szóló Instant család című amerikai családi vígjáték.



A top 10-be bekerült a magyar Kölcsönlakás is 149 ezer nézővel, a tizedik helyen lévő BÚÉK-ra, az olasz Teljesen idegenek magyar remake-jére pedig 112 ezren voltak kíváncsiak.



A két magyar filmet leszámítva a tíz legnézettebb film mindegyike amerikai gyártású.



Az NMHH külön kimutatást készített az artmozikról is. A nézők száma túllépte a 340 ezret, amely 40 ezres visszaesést jelent a tavalyi hasonló időszakhoz képest, míg a jegybevétel meghaladta a 430 millió forintot, ami majdnem 37 millióval kevesebb 2018 első negyedévéhez hasonlítva.



A művészmozikban a magyar Rossz versekre váltottak a legtöbben, 22,3 ezren jegyet, amit az Oscar-díjas Zöld könyv - Útmutató az élethez követett 20,6 ezer nézővel és a Bohém rapszódia 14,4 ezerrel. Az Így neveld a sárkányodat 3. ezekben a mozikban csak körülbelül 10 ezer látogatót vonzott.



Az adatokból az is kiderül, hogy átlagosan 29-en mentek el egy vetítésre, az artmozikban 23-an, a jegyek átlagára összességében 1456 forint, az artmozikban 1262 forint volt.



A főváros után - ahol egy belépő átlagban 1585 forint - Győr-Moson-Sopronban és Fejér megyében kellett több mint 1500 forintot, átlagosan 1553, valamint 1534 forintot fizetni egy jegyért. A többi megyében sem lehetett ezer forint alatt megúszni a mozizást, leszámítva Tolnát és Pest megyét, ahol 929 forint, valamint 982 forint volt egy jegy átlagos ára - áll az NMHH keddi közleményben.



A teljes statisztika és a sikerlisták adatai elérhetőek a hatóság holnapján.