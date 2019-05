Programajánló

Három nagy nemzetközi társulat is fellép a Budapesti Nyári Fesztiválon

Három nagy nemzetközi társulat is fellép a június 1-jén kezdődő Budapesti Nyári Fesztiválon - mondta Bán Teodóra, a rendezvényt szervező Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója hétfő reggel az M1 aktuális csatorna és a Kossuth rádió közös műsorában.



Az igazgató elmondta, a fesztiválon a Giselle-t a Novoszibirszki Állami Akadémiai Opera és Balettszínház előadásában mutatják be, de Hervé Koubi francia koreográfus Barbár éjszakák című műve is szerepel a programban, továbbá augusztus közepén első alkalommal lép fel a margitszigeti színpadon a Sukhisvili Grúz Nemzeti Táncegyüttes.



A szeptember 7-ig tartó rendezvényen nyolc világsztár is bemutatkozik. A fellépők között van Nicola Benedetti és a San Franciscó-i Szimfonikus Ifjúsági Zenekar, Nigel Kennedy hegedűvirtuóz, José Cura, Carlo Ventre, Marcelo Álvarez és Vittorio Grigolo.



A fesztiválon mintegy 120 program lesz - hangzott el.