Szerzői estek, felolvasások és koncertek a Margó Fesztiválon

Szerzői estekkel, felolvasásokkal és koncertekkel várja a közönséget idén a Margó Irodalmi Fesztivál, amelyet június 12. és 16. között rendeznek meg a Petőfi Irodalmi Múzeumban. 2019.05.19 23:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Idén a fesztiválon mások mellett fellép Bodor Ádám, Grecsó Krisztián, Háy János, Kötter Tamás, Lackfi János, Nádasdy Ádám, Pajor Tamás, Péterfy Gergely, Péterfy-Novák Éva, Szilágyi István, Tóth Krisztina, valamint Takács Zsuzsa, a 2019 Aegon Művészeti Díjasa, de itt találkozhat a közönség először a Libri irodalmi díjak nyerteseseivel is - olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.



Az irodalmi programokon túl három nap folyamán fellép a Rájátszás és Egyedi Péter egy szál gitáros estjeiből nagyzenekaros, fúvósokkal is kiegészülő izgalmas zenei formációja, az MMAMT.



A Margó Extra beszélgetéssorozatában híres olvasókat mutatnak be idén is, hogy kiderüljön, milyen hatással volt Ónodi Eszter, Udvaros Dorottya, Molnár Áron (noÁr), Vekerdy Tamás vagy Bérczesi Robi (Hiperkarma) életére az irodalom. Az utóbbi két vendéggel friss könyveikről is beszélgetnek.



Bodor Ádám hét elbeszélést írt végnapokra, Háy János saját irodalomtörténetén vezeti végig az érdeklődőket, Lackfi János 365 friss történetével készül a Margóra, Péterfy Gergely A golyó, amely megölte Puskint című új regényében pedig arra keresi a választ, hogy lehetséges-e a szabadság a diktatúrák romjain.



Az Elefánt zenekar énekes-szövegírója, Szendrői Csaba első verseskötetét mutatja be zenei kísérettel, Fehér farkas című novelláskötetével jelentkezik Tóth Krisztina, akinek a szövegeiből több kisjátékfilm is készült - ezekből is láthatnak válogatást a nézők. Kötter Tamás egy gyermeki szorongás apró hazugságainak hatásait kutatja, Péterfy-Novák Éva új regényéből megtudhatják az érdeklődők, hogyan válhat szörnyeteggé egy felnőtt, Ferdinandy György megosztja tapasztalatait azokról az időkről, amikor tanár volt a trópusokon, Nádasdy Ádám pedig új, Jól láthatóan lógok itt című verseskötetét mutatja be.



A Margó vendége lesz Veronika H. Tóth, aki Viola Stern Fischerrel készített interjúiból írta meg A Mengele-lány című könyvet. A kötet egy szlovákiai magyar nőről szól, aki nemcsak Josef Mengele kísérleteit élte túl, de négy koncentrációs tábort is, végül megszökött a nácik elől.



A Prágában élő, pszichiáterként dolgozó Svetlana Zuchová Yesim című kisregényével érkezik a fesztiválra, amelyben egy fiatal ausztriai emigráns török énekesnő egy terápia folyamán próbálja megérteni és elmondani a benne rejtőző, zavaró érzéseket.



Mindezeken túl a Margón megjelennek olyan, az irodalomért és az olvasásért tevékenykedő közösségek is, mint a Poket és a Nincs Időm Olvasni kihívás.

A gyerekeké és a családoké lesz a Margó június 15-én, amikor fellép Kardos-Horváth János gyerekzenekara a Hahó Együttes, Varró Dani pedig diafilmekkel várja az érdeklődőket. A 4-8 évesek számára rendhagyó múzeumpedagógiai foglalkozást tartanak, a Szívünk rajta program keretében Kis-Várday Júliával utazhatnak az óvodások a rímek világába, majd megismerhetik Elmert, a kockás elefántot. Ezen felül lesz kézműves foglalkozás, édesség- és pacakészítés, de vers- és meseíró foglalkozás is.