Háromnapos jubileumi árverést tart a Nagyházi Galéria és Aukciósház

Huszonöt éves fennállását ünnepli a Nagyházi Galéria és Aukciósház, amelynek jubileumi aukcióján egy Carlo Cignaninak tulajdonított, 1680 körül készült festményre, Aba-Novák Vilmos Hátaktjára, valamint 19-20. századi bútorokra, festményekre, ezüst tárgyakra és ékszerekre licitálhatnak az érdeklődők május 28. és 30. között Budapesten.

A galéria MTI-hez elküldött közleménye szerint az elmúlt két és fél évtized alatt csaknem 150 ezer festményt és műtárgyat árvereztek el sikerrel, amelyek közül több közgyűjteménybe került. A galéria fő profiljába tartozó úgynevezett régi mesterek közül Tiziano Vecellio, Giacomo Cipper, Nicolaes Maes, id. Frans Francken, Joost Cornelis Droochsloot és Simone Pignoni értek el nemzetközi összehasonlításban is jelentős árakat.



A magyar festészet kiemelkedő művészei közül Barabás Miklós, Benczúr Gyula, Szinyei Merse Pál, Munkácsy Mihály, id. Markó Károly, Mészöly Géza, Csontváry Kosztka Tivadar, Rippl-Rónai József, Vaszary János, Mednyánszky László, Egry József, Nemes Lampérth József, Gulácsy Lajos és Aba-Novák Vilmos alkotásai keltek el magas áron.



Mint írják, a galéria jubileumi aukcióval tiszteleg az alapító, Nagyházi Csaba emléke előtt. Rá emlékeznek a Falk Art Fórum keretében május 18-án rendezendő kerekasztal-beszélgetésen is, amelyet Nagyházi Csaba születésének 75. évfordulója alkalmából rendeznek a galériában.



A közlemény szerint a háromnapos jubileumi aukció gazdag kínálatából komoly szakmai érdeklődésre tarthat számot a Carlo Cignaninak (1628-1719) tulajdonított Dionysos és Eros Hephaistos műhelyében című, 1680 körül készült festmény, amelynek kikiáltási ára 55 millió forint. A méretében is impozáns védett festmény a szakértők számára is fejtörést okozó ikonográfiai témát dolgoz fel. A bolognai festészet kiemelkedő mesterének alkotásai már a 18. században nagy népszerűségnek örvendtek olyan nagy magyar gyűjtők körében, mint gróf Apponyi Antal György, Kazinczy Ferenc vagy Esterházy Pál.



Aba-Novák Vilmos több helyen kiállított és reprodukált monumentális hatású Hátaktja Vulkovics Katalint, Katót, a művész feleségét ábrázolja, aki 1921-tól állandó modellje volt férjének. A művész korai kubisztikus korszakának darabját a festő élete végéig műterme falán őrizte. A kép kikiáltási ára 42 millió forint.



Josef Israëls (1824-1911) Vihar után című 1858-as festményének kikiáltási ára 17 millió forint. Mint írják, a hágai iskola egyik legjelentősebb mesterének alkotása szerepelt a Magyar Nemzeti Galéria 1995-ben rendezett, a hágai festőiskolát bemutató nagyszabású kiállításán is.



Mindezek mellett a festménykínálatban szerepelnek még Donáth János, Barabás Miklós és Benczúr Gyula portréi, Molnár József Fürdő után című impozáns méretű alkotása, a neves belga festő, Gustave Léonard de Jonghe társasági portréja, Mészöly Géza két kisméretű tájképe, Gulácsy Lajos Rokokó kerti jelenete, valamint Vaszary János, Iványi Grünwald Béla, Batthyány Gyula, Czóbel Béla, A. Tóth Sándor, Egry József, Patkó Károly, Kmetty János és Perlrott Csaba Vilmos művei is.

Mint kiemelik, a francia art deco egyik legjelesebb képviselőjeként számon tartott Jules Leleu (1883-1961) bútortervező és belsőépítész kifinomult formájú és egzotikus anyagokból készített bútorai nemcsak a hazai műtárgypiacon számítanak ritkaságnak, hanem a nemzetközi nagy aukciósházak kínálatában is. Az 1940-es években készült öltözködőasztalát 800 ezer forintért kínálják.