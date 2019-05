Programajánló

Kecskeméten és Lakitelek-Tőserdőn kezdődik a Muzsikál az erdő programsorozat idei évada

A Magyar Nemzeti Parkok Hete nyitóhétvégéjén, május 25-én Kecskeméten és Lakitelek-Tőserdőn kezdődik a Muzsikál az erdő programsorozat 16. évada.

Az idén is három térségben jelentkező Muzsikál az erdő rendezvény célja az erdő és a zeneművészet erejével a fenntartható, környezettudatos életvitelre buzdítani a programok résztvevőit. Hangsúlyt kap ezúttal az egészséges életmód, az egészségtudatosság, a testi-lelki egészség egyensúlya.



Ennek jegyében a Muzsikál az erdő a hírös városban elnevezésű programsorozat és a Magyar Nemzeti Parkok Hete nyitóeseményének szervezői május 25-e, szombatra kerékpártúrát hirdetnek, amely Kecskemét főteréről indul - közölte a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság az MTI-vel.



A Holt-Tisza partján kézműves foglalkozásokkal, természetismereti játékokkal, lovagoltatással, szakvezetéses erdei sétákkal és kenuzással várják az érdeklődőket.



A zenei programok keretében koncertet ad a Lóca Együttes, a Fonó Zenekar és a Reményi Ede Kamarazenekar. A Por Zenekar rendhagyó történelemórát, illetve hangszerbemutatót tart, a kecskeméti Ciróka Bábszínház a Medve ének című előadását hozza el Lakitelek-Tőserdőre, és fellép a helyi Kösöntyű Néptánccsoport is.



A nap során kiállítás nyílik a Muzsikál az erdő 2019-es gyermekrajzpályázatának és a 2018-as fotópályázatának nyertes képeiből. Gyermeknapon, május 26-án délelőtt a tíz hazai nemzeti park természetismereti játékokkal készül standjainál. Szerveznek erdei sétát a Kontyvirág tanösvényen, madárlest az ártéren, és kenuzni lehet majd a Holt-Tiszán.



Szintén vasárnap, Kecskeméten, a Nyíri-erdei Vackor Vár Erdei Iskola területén a legkisebbeket a Muzsikál az erdő programsorozat keretében Bábika Játszóház várja, sőt lóra is ülhetnek, illetve az íjászattal ismerkedhetnek. Később a Batyu Színház, majd a Csörömpölők Együttes szórakoztatja a gyermekeket.



A Millenniumi Hársfakör lombkoronája alatti erdei koncert fellépői között a kecskeméti Kodály Iskola ütős tanszaka, a Kecskemét Brass Rézfúvó Quintettje, majd a Dűvő Zenekar műsorát hallgathatják meg az érdeklődők.



A nap során lesz még erdei séta népzenei meglepetésekkel, helyi termékek bemutatója, majd megnyitják a 2018-as fotópályázat nyertes képeiből rendezett Muzsikál az erdő elnevezésű kiállítást.