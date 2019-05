Programajánló

Gyerekfesztivált rendeznek a Magyar Színházban

Az előadások mellett játékos programokon vehetnek részt a nézők a színházban és a színház körül. 2019.05.19

Május 25-én, szombaton rendezik meg a Gyerekfesztivált a Magyar Színházban, ahol az egész napos programsorozat keretében fellép Kárász Eszter, a Fabók Mancsi Bábszínháza és a Bab-Társulat. Az előadások mellett játékos programokon vehetnek részt a nézők a színházban és a színház körül.



A nap folyamán a Tündér Lala című zenés mesejáték két alkalommal is látható. A valódi mellett digitális színház is szerepel a programok között, lehet repülni a Rejtő Jenő utca felett, kézműves foglalkozásra és táncházba is várják a látogatókat - olvasható a színház MTI-hez eljuttatott közleményében.



Mint írják, a színházi reptetőberendezéssel akár két emelet magasba lehet emelkedni, kipróbálható, hogyan emelkedik az előadásban Tündér Lala a levegőbe, a jelmeztervezővel pedig kellékeket és jelmezötleteket valósíthatnak meg a gyerekek, míg a kisszínpadon megismerhetik a 21. század digitális színpadtechnikáját.



Földi Andrea jelmeztervező segítségével a gyerekek átalakulhatnak a Kincses sziget kalózaivá vagy Tündér Lala tündérgyerekeivé, és elkészíthetik a 21. századi PINokkió robotvilág környezetét és kellékeit.



A Magyar Színház PMSZ 2.0 gyűjtőcímen interaktív, digitális gyermekszínházi produkciókat tervez műsorra tűzni a 2019/2020-as évadban. Ízelítőül a Sinkovits Imre Színpadon a gyerekeket és szüleiket interaktív játszóházba várják, ahol drámapedagógus színészek segítségével próbálhatnak ki néhány olyan interaktív játékot, amellyel ritmusérzéküket, kreativitásukat és memóriájukat is fejleszthetik.



A Gyerekfesztivált a színház jövő évi bemutatója, a PINokkió köré szervezik. Mint írják, ha Carlo Collodi a XXI. században írta volna meg Pinokkió történetét, akkor valószínűleg a kisfiú nem fabábu lenne, hanem egy kis robot. A próbateremben a gyerekek már az őszi premier előtt beszélgethetnek és játszhatnak PINokkióval, a robottal, aki az előadásban is szerepelni fog.



A Hevesi Sándor téren, a színház főbejáratánál Paprikajancsi Csúzlizdája, a színház épülete mellett, a Rejtő Jenő utcában a Bab Társulat ügyességi, kreativitást fejlesztő játékai várják a gyerekeket. "Ágyúval lőhetnek, mint a Kincses sziget kalózai, lopakodhatnak Tündér Lala csengettyűi között, és benevezhetnek Rumini egérderbijére, majd elkészülhet a 3D fotó is a Kincses sziget hídon" - sorolják a programokat a színház honlapján.



A Rejtő Jenő utcai színpadon Fabók Mancsi Bábszínháza A Halhatatlanság országa című előadása látható, valamint fellépnek a társulat művészei is. Emellett az érdeklődők jelmezek, kellékek és díszletek között válogatva a színpadon ismerhetik meg a színházi kulisszatitkokat.



A fesztivált Kárász Eszter és az Eszterlánc Mesezenekar koncertje zárja. A koncert végén a hangszersimogatón a gyerekek közelről is megismerkedhetnek a hangszerekkel.

A Gyerekfesztivál május 25-ére szóló Tündér Lala-színházjeggyel ingyenesen látogatható, színházjegy nélkül a rendezvényre 500 forintért vásárolható jegy. Az esemény részletes programja a színház honlapján olvasható.