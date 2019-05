Programajánló

Budapest Folk Fest szerdától négy helyszínen

Négy helyszínen várja az érdeklődőket a Budapest Folk Fest, amelyet tizedszer rendeznek meg. Május 22-től 25-ig a Fonó Budai Zeneházban, a Hagyományok Házában, a Kobuci Kertben és a Trip hajón lesznek koncertek, táncházak, lemezbemutatók, népzenei showcase.

Idén a Fonó mellett a rendezvény társrendezője a Hagyományok Háza, amely a Kisebbségek Hangjai projekt keretében külföldi előadókat hívott meg a Budapest Folk Festre. A kezdeményezés az etnikai kisebbségeknek az európai társadalmakra gyakorolt hatására hívja fel a figyelmet, különös tekintettel a zenére. A Kisebbségek Hangjai/Voices of Minorities koncertek az Európai Unió Kreatív Európa programjának társfinanszírozásával valósulnak meg.



A fesztivál szerdán hagyományosan a Fonó Szerda táncházzal indul a Bazseva és a Dalinda zenekarral, tánctanítással és táncházzal. A következő napokban koncertet ad a Belgiumból érkező Refugees for Refugees (Menekültek a menekültekért) formáció, Szlovéniából a Goran Bojcevski Quartet és Klarisa Jovanovic + Della Segodba, a francia Juan De Lerida, az olasz SuRealistas, a szerb Marko Markovic Brass Band, valamint a máltai Tribali.



Lesz görög és török est is. Görög muzsika május 23-án a Fonóban hallható, fellép a Meybahar, Kirjakosz Tapakisz, Nikosz Paraulakisz és Lukasz Metakszasz. A török esten 25-én (szintén a Fonóban) játszik a Canlar Együttes, Erdal Salikoglu, Guessous Majda Mária, Vardan Hovanissian és Emre Gültekin. A hazai világzenei színtér fontos előadói sorában koncertet ad az Erdőfű Kamarazenekar, Pásztor Hóra, új lemezét mutatja be Vaszi Levente, Balogh Melinda, a Meszecsinka és a Babra.



Május 25-én a Hagyományok Háza Színháztermében lesz a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség gálaműsora, amelyben hagyományőrző együttesek generációival lehet találkozni. Az est házigazdája Sebestyén Márta, a gála után a határon túli hagyományőrzőket képviselve a szászcsávásiakkal kiegészülve rendeznek táncházat az Átrium teremben.



A Hagyományok Háza nemzetközi zenei portfóliójának együtteseivel szintén május 25-én a Trip hajón ismerkedhetnek meg a részvevők. A Népzenei koncertnap a Dunán előadóit zenei szakértői zsűri választotta ki több tucat pályázó közül, a fellépők között lesz mások mellett a Babra, a Dalinda, Debreczeni-Kis Helga, a Magos Együttes, a Pengetős Trió. Az ingyenes showcase napra a szakmai érdeklődők mellett bárki regisztrálhat.