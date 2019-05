Programajánló

A Hazajáró Egylet több túrával is várja májusban a kirándulókat

hirdetés

Beregszászi közönségtalálkozóval és Maderspach-emléktúrával is várja a Hazajáró Egylet májusban a kirándulni vágyókat, valamint meghirdetik a 15 gyalogtúrát magába foglaló Hazajáró Kupa túrasorozatot is.



A Prima Primissima díjas Hazajáró honismereti magazinműsor szereplői pénteken másodszorra érkeznek Kárpátaljára, ahol a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán mesélnek az érdeklődőknek a műsor forgatásával kapcsolatos élményeikről - közölte az egylet az MTI-vel.



Az eseményen a Kárpátaljai Hazajáró Egylet megalakulását is bejelentik. Ennek alkalmából szombaton túrát is szerveznek a Beregszászi-dombvidékre, amely a kárpátaljai Beregszászi járás valamint a kárpátaljai alföld legmagasabb része.



Szintén szombaton kerül sor a Maderspach-emléktúrára, amelyet a Zsil-völgyi Magyar Kulturális Napok keretében szervez az egylet a Zsil-völgyi EKE és az Ebenhaezer Egyesülettel közösen a Kis-Retyezát legmagasabb csúcsára.



A túra résztvevői amellett, hogy megismerkedhetnek a Déli-Kárpátokkal, megemlékeznek majd Maderspach Viktor mérnök, sportoló, vadászati szakíróról, aki ezen a hegyvidéken vadászott, majd az első világháború végén az erdélyi román betörés idején honvédő harcokat is folytatott.



A Hazajáró Egylet mindezeken túl idén útjára indítja a 15 gyalogtúrát tartalmazó Hazajáró Kupa túrasorozatot is, amelynek célja, hogy népszerűsítse Magyarország hegyvidékeit. Aki a felsorolt túrák bármelyik távjából összesen legalább hetet sikeresen teljesít, névre szóló kupát és oklevelet kap, aki pedig az összes túrát végigjárja kiemelt díjazásban részesül. A kupa teljesítését követően a lepecsételt füzeteket, vagy azok másolatait személyesen, e-mailben vagy postai úton lehet elküldeni az egyletnek legkésőbb december 13-ig.



A kupa díjátadóját december 14-én a Börzsöny Vulkántúra céljában, Királyréten tartják.



A Hazajáró Egylet egyik elsődleges célja, hogy minél szélesebb közönségnek bemutassa a történelmi Magyarország szépségeit és motiválja az embereket a határon túli tájak megismerésére, felkeresésére és a természeti értékek felfedezésére.