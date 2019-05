Programajánló

Virtuózok - Jubileumi hangverseny a legtehetségesebb fellépőkkel

Jubileumi ünnepi hangversenyen lépnek fel a Virtuózok klasszikus zenei tehetségkutató műsor elmúlt öt évének legtehetségesebb résztvevői december 30-án a Müpában. 2019.05.13 21:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fontos megmutatni, mit tudunk, de mégis csak közösségként tudjuk a legnagyobbat alkotni - szólt a műsor ars poeticájáról a decemberi koncert hétfői budapesti sajtótájékoztatóján a Virtuózok alapítója.



Peller Mariann emlékeztetett arra is, hogy a Virtuózok idei, ötödik évadában nem szólózenészek, hanem kamaraformációk vetélkednek a Duna Televízióba és a Duna World csatornán péntek esténként.



Batta András zenetörténész, a Virtuózok zsűritagja hozzátette: az idei évad győztes karamaformációja is fellépési lehetőséget kap majd a decemberi gálaesten. Mint kiemelte, az ünnepi koncerten mutatják be azt az utat, amelyet a műsor az elmúlt öt évben megtett.



Miklósa Erika operaénekes, a zsűri másik tagja annak a fontosságát hangsúlyozta, hogy a fiatal zenészek egy ilyen közösséghez tartozhassanak.



Lugosi Dániel Ali klarinétművész egykori résztvevőként elmondta, hogy a tehetségkutató indulóiból valódi "család", szorosan összetartó közösség vált. Szüts Apor zongoraművész hozzátette: a Virtuózok indulói nem riválisként tekintenek egymásnak, ez tette lehetővé a Virtuózok Kamarazenekar létrehozását is.



Batta András elmondta, hogy a gálaesten fellép Miklósa Erika, valamint Andrea Griminelli Grammy-díjas fuvolaművész és a nyíregyházi Cantemus gyermekkórus is.



A fellépőket a Szüts Apor művészeti vezetésével februárban megalakult Virtuózok Kamarazenekar kíséri, a tehetségkutató eddigi nyertesei közül pedig színpadra lép mások mellett Boros Misi zongoraművész, Gertler Teo hegedűművész, Ninh Duc Hoang Long operaénekes és Lugosi Dániel Ali is.