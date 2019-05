Programajánló

Koncertek, klezmeroperett és színházi előadások az idei Zsidó Művészeti Napokon

Swing, dzsessz- és popzenei koncertek, klezmeroperett, színházi előadások, filmvetítés, kiállítás és kortárstánc előadások is szerepelnek az idei Zsidó Művészeti Napok május 25. és június 2. között zajló fővárosi programjai közt. 2019.05.11 23:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A fesztivál célja, hogy új tehetségeket kutasson fel és minél többet merítsen a zsidó és izraeli kultúrából - olvasható a szervezők közleményében.



Horgas Eszter május 25-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban mutatja be a képzőművészet ihlette Szerelmes Chagall című estjét, amelyen a fuvolaművész a festő életútját követve orosz, zsidó, francia és amerikai klasszikus és dzsessz zeneművekből válogatott feldolgozásokat játszik majd. Chagall szerepében Bálint András Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésszel találkozhatnak a nézők.



A Budapest Bár Mazel Tov Budapest című estjén elsősorban zsidó származású zeneszerzők, szövegírók budapesti témájú dalaiból válogat május 26-án a MOMkult Színháztermében. A koncerten Seress Rezső, Zsüti, Fényes Szabolcs, Márkus Alfréd vagy Horváth Jenő jól ismert dalai hangzanak majd el Kiss Tibor, Lovasi András, Németh Juci, Behumi Dóri, Keleti András és Kollár-Klemencz László előadásában.



A Budapest Klezmer Band önálló koncertjét Szeretsz engem? címmel május 27-én, szintén a MOMkult Színháztermében rendezik. A zenekar sajátos zenei kompozíciókban a hagyományos jiddis motívumokat egészíti ki cigány- és népzenei elemekkel. A koncert a férfi-női kapcsolatok különböző árnyalatait mutatja be Szulák Andrea és Dunai Tamás közreműködésével.



Dés László idén alakult zenekara, a Dés László Free Sounds Quartet szintén május 27-én ad koncertet az Óbudai Társaskörben, az izraeli származású Moran Magal énekesnő pedig ugyanezen a napon lép fel a Columbus Hajó színpadán. Az énekes zenekarával, a brazil Marcos Feminellával, az izraeli Ishay Sommerrel, Shir-Ran Yinonnal és az olasz Federico Truzzival olyan legendás dalokat is játszanak, mint a Black Swan, az Under Your Bed, a One More Dance vagy Leonard Cohen Halleluja című slágere.



Szinetár Dóra színésznő Szép Mesék, Rossz mesék címmel május 30-án koncertezik a Frankel Leó utcai zsinagógában. Az esten azonos című lemezének dalaiból és kedvenc számaiból mutat be válogatást.



Louis Armstrong munkásságát eleveníti fel a Budapest Ragtime Band és vendégük, Ónodi Eszter színművész, valamint a Papa Fleigh zenekar május 30-án a MOMkult Kupolában, de a helyszín színháztermében lép fel június 1-jén Falusi Mariann, Szűcs Gabi, Váczi Eszter és Jávori Ferenc Fegya is, akik klezmer-, pop-, swing- és souldalokból válogattak egy csokorra valót az estére.



Kováts Kriszta színész, énekes, valamint Farkas Gábriel közösen elevenítik meg a mozi világának nagy legendáit, Charlie Chaplintől Meryl Streepig, Marilyn Monroe-tól Dustin Hoffmanig, Greta Garbótól Woody Allenig, Ingrid Bergmantól Garas Dezsőig a Zenemozi - Chaplintől Felliniig című lemezbemutató koncerten a Budapest Jazz Clubban, június 2-án. Az est verseit Fábri Péter, zenéjét László Attila szerezte.

A színházi előadások sorában lesz látható a Menyasszonytánc című klezmeroperett, amelyet újra műsorára tűz a Budapesti Operettszínház. A fesztivál keretében öt alkalommal, május 17-én, 18-án és 19-én lesz látható a darab, mások mellett Gubik Petra, Szabó P. Szilveszter, Lehoczky Zsuzsa, Szulák Andrea és Kocsis Dénes főszereplésével, Béres Attila rendezésében.



Mácsai Pál Örkény István novelláiból olvas fel május 26-án két alkalommal a MOMkult Kupolában, Lukács Miklós pedig cimbalmon kíséri a színművészt az est során.



Képzavar címmel látványszínházi előadást készített Páder Petra és Borbás Gergő, akik a magyar származású, de Olaszországban híressé vált portréfotósnak, Ghitta Carellnek (Klein Gitta) állítanak emléket, aki különleges retusálási technikájáról vált ismertté. A művész az üvegnegatívnak gyakran mindkét oldalát megkapargatta, hogy a modelljeinek, többek közt Walt Disneynek, Mussolininak vagy a pápának a legszebb arcát mutathassa meg. Az előadást Bitó János harmonikajátékának kíséretében május 27-én a Bethlen Téri Színházban mutatják be.



Borítékolható szerelem címmel Náray Erika és Nyáry Krisztián estjét május 28-án, a Budapest Jazz Clubban lehet megtekinteni az író tavaly megjelent, Írjál és szeressél című könyvének szerelmes gyűjtése alapján. A kötetben a magyar kultúrtörténet legszebb, legérdekesebb vagy legfelháborítóbb 125 szerelmes levele és azok keletkezésének története kapott helyet.



Fesztbaum Béla május 30-án a Rózsavölgyi Szalonban mutatja be Szülőfalum, Pest című darabját, amelyen Termes Rita (zongora), Farkas Izsák (hegedű) és Simkó-Várnagy Mihály (cselló) kísérik a művészt.



A filmek között levetítik Révész Bálint Nagyi Projekt című alkotását május 28-án, a Puskin Moziban, a vetítés után pedig Veiszer Alinda beszélget Bangó Margittal és unokájával.



Idén Veiszer Alinda újságíró segítségével mini portrésorozatot készítettek a fesztivál szervezői a sorozatban fellépő ismert művészekkel. Ezeknek az epizódjai hétről hétre jelennek meg majd a rendezvény közösségi felületein.



Idén a gyerekeket május 26-án a Bethlen Téri Színházba várják, ahol A két Lotti történetét táncelőadás formájában lehet megtekinteni, a regény írója, Erich Kästner születésének 120. évfordulója alkalmából. Az ifjúsági regény főszerepeit Bujdosó Anna, Hannah Eden, Monica Nemesio Garcia és Kiss Tamás táncolják, a koreográfus Varga Kinga.



A táncelőadások sorában a felnőtteket az Inversedance Fodor Zoltán Társulat várja június 2-án a Nemzeti Táncszínházban, ahol a Panta Rhei című produkciót mutatják be. A fontos társadalmi témákat boncolgató darab alkotója Juhász Péter és Idan Sharabi.