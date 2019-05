Programajánló

Göcsej íze címmel rendeznek gasztronómiai fesztivált a Göcseji Falumúzeumban

A tájegység hagyományos ételeit és azok újszerű elkészítési módját mutatják be az első Village Food Fesztiválon május 18-án Zalaegerszegen, a Göcseji Falumúzeumban.



A fesztiválprogram arra a kérdésre ad választ, hogy az eredeti alapanyag felhasználásával, az eredeti ízvilág megtartása mellett milyen módon lehet korszerűbbé tenni a göcseji konyha hagyományos ételeit - közölte a szerdai programismertető sajtótájékoztatón Varjú András falumúzeumi osztályvezető.



A falumúzeum portáin a tradicionális göcseji ételek eredeti és újszerű technológiával készült, változatosabb formáját is megkóstolhatják a látogatók - mondta Miszori József, a fesztivál szakmai vezetője.



Az eredeti kolbászos bableves mellett ott lesz majd a "kicsit könnyített", korszerűsített krémleves változat is. A dödölle készítésekor a fehérliszt arányán változtatnak, a prószába kukorica kerül.



A teljeskiőrlésű lisztből sütött lepényt aszalt és erdeigyümölcsökkel kínálják, a hagyományos túros, tökös-mákos rétesek helyett savanyú káposztával és hússal, valamint kelkáposztás gombával töltött változat is az asztalra kerül - ismertette a szakács szakoktató.