Programajánló

Klasszikus és kortárs zene várja a közönséget a Szegedi Szabadtéri Játékok ajándékkoncertjén

Erkel Ferenc, Liszt Ferenc és Bartók Béla alkotásai mellett kortárs magyar zeneszerzők művei is szerepelnek a Szegedi Szabadtéri Játékok hagyományos Dóm téri ajándékkoncertjén augusztus 14-én - tájékoztatta a fesztivál sajtóreferense az MTI-t.



Szalai Anna közölte, a Szegedi Szimfonikus Zenekar Gyüdi Sándor vezényletével az est első részében Erkel Ferenc Hunyadi-nyitányát adja elő. A mű nemcsak az egyik legtöbbet játszott hazai zeneszerző előtti főhajtás, hanem fontos a fesztivál történetében is. Hatvan éve, 1959-ben Erkel Hunyadi Lászlójával indultak el újra a Dóm téri játékok.



Ezt követi Bartók Béla Magyar képek című alkotása. Az öt tétel Bartók Béla kutatómunkájának méltán ismert és szeretett gyümölcse, megcsillogtatja a hallgató előtt a magyar népzene kincseit. A hazai klasszikusokból álló első részt Liszt Ferenc Les préludes című szimfonikus költeménye zárja, amely a szerző legnépszerűbb művei közé tartozik.



A szimfonikus zenekari koncert második része a kortárs zeneszerzőké: elsőként Tóth Péter Hunyadi intermezzója hangzik fel, amelyet épp a magyar nemzeti opera megteremtőjének Hunyadi-nyitánya ihletett. A mű Erkel Ferenc halálának 125. évfordulójára született, a Szegedi Szimfonikus Zenekar tavaly mutatta be Gyüdi Sándor vezényletével.



Az esten ősbemutatóként felcsendülő Resurrexit című Tóth Péter-mű Szeged felkérésére készült. A Szegedet romba döntő nagy árvíz 140. évfordulójának évében debütáló szimfonikus alkotás a zene nyelvén foglalja össze a Tisza félelmetes erejét és azt az eltökéltséget, amellyel a város az újjáépítést követően szebb lett, mint korábban volt.



Folytatásként Szirtes Edina Mókus Vidróczki című "etno-szimfonikus" műve és az Onnan fentről című alkotásának ősbemutatója hallható a Dóm téren. A Szegedhez és a fesztiválhoz is kötődő, sokoldalú művész a világzenei szerzők között is előkelő helyet foglal el. Vidróczki című művében tiszteleg Kodály Zoltán és Bartók Béla munkássága, de mindenekelőtt a magyar folklór előtt. Ezért is tartja fontosnak, hogy a szimfonikus zenekar mellett a darabban szerepet kapjanak a régi magyar hangszerek is.



A korábbi évekhez hasonlóan a fesztivál nyitóprodukciója, a Magyar Nemzeti Táncegyüttessel koprodukcióban készülő Hullámzó világ című táncjáték jegyvásárlói kapnak ajándék belépőt a szimfonikus zenekari koncertre.