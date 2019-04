Programajánló

Nemzetközi portugieserszemlét és borkóstolót rendeznek Pécsen

Nemzetközi szemlét és borkóstolót tartanak a portugieser népszerűsítésére április 25. és 28. között Pécsett és Villányban - közölték a szervezők az MTI-vel.



Mint írták a hetedik Portugieser du Monde elnevezésű megmérettetésre hat országból küldtek mintákat, így ez alkalommal német, osztrák, szlovák, horvát, szerb és magyar borok között dől el, melyek lesznek a verseny legjobbjai.



A verseny zsűrijében helyet kapó indiai, mexikói, amerikai, spanyol, dán, olasz, brit, lengyel, szerb és magyar szakértők négy kategóriában keresik a champion-díjast: a friss, 2018-as portugieserek, a régebbi évjáratú fajtaborok, a fele résznél több portugiesert tartalmazó házasítások és a különlegességek között.



A fajtaversenyt április 26-án tartják, amikor a nemzetközi zsűri a villányi Bock Borászat konferenciatermében kóstolhatja meg a benevezett borokat, majd a külföldi szakértők egy félnapos villányi borvidéki túrán is részt vesznek - derült ki a tájékoztatásból.



Másnap, 15 és 20 óra között, a pécsi egyetem Szántó Kovács János utcai aulájában adják át a champion díjakat, az aranyérmes és ezüstérmes boroknak járó elismeréseket, valamint itt kóstolhatja meg a nagyközönség is a nevezett borok egy részét.



A portugieser kékszőlőfajta egész Közép-Európában elterjedt, de sokszor lebecsülik - fejtette ki korábban az MTI-nek a verseny főszervezője, Győrffy Zoltán. A Portugieser du Monde célul tűzte ki, hogy azokat a termelőket fogja össze, akik hisznek a fajtában, annak jövőjében, és tesznek is érte - fogalmazott.