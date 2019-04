Gyilkosság

A nyílt utcán lőtték agyon a T2 Trainspotting színészét

42 éves korában, szerdán elhunyt Bradley Welsh színész, egykori bokszoló. A férfit Edinburghban lőtték fejbe az utcán, sérüléseibe a helyszínen belehalt. Valószínűleg nem merénylet történt, hanem lövöldözésbe keveredett, szemtanúk ugyanis több lövésről számoltak be. A rendőrség még nyomoz az ügyben - írja a Variety.



Bradley Welsh egy maffiózó bordélytulajdonost alakított Danny Boyle kultikus filmjének 2017-es folytatásában. Ezenkívül más játékfilmes szerepe nem volt, szerepelt viszont több dokumentumfilmben is.



Welsh már 17 évesen könnyűsúlyú bokszbajnok volt. Sokáig zűrös életet élt, ám az utóbbi években már igyekezett jó útra térni. Saját bokszterme volt, emellett jótékonysági munkát is végzett, az volt a célja, hogy a veszélyezetetett fiatalokból ne váljon bűnöző.