Húsvéti családi programok a Várkert Bazárban

2019.04.19 04:30 MTI

A gyerekek kézműves foglalkozásokon készíthetik el a húsvéti dekorációt, de lesz közös tojásfestés, gólyalábas utcaszínház, gyerekkoncertek és gyermekjátszó ház is - áll a szervezők közleményében.



A látogatók a három nap alatt megkóstolhatják az ünnepkörhöz kötődő népi fogásokat, kipróbálhatják a modern street food ízeit, és válogathatnak a kézműves vásár termékei közül is. Napközben Czinege Tamás gasztronómiai előadást mutat be a színpadon, esténként pedig ugyanitt olyan előadók lépnek fel, mint a Pannonia Allstars Ska Orchestra, a Parno Graszt vagy a Firkin.



A húsvéti hosszú hétvégén induló Várból palota című sétán a középkortól máig lehet nyomon követni a királyok és államfők lakhelyének változatos történetét és felfedezni a Budai Palotanegyed rejtett titkait. A túrán való részvétel ingyenes, regisztrálni a Várkert Bazár honlapján keresztül tudnak az érdeklődők.