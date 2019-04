Gasztronómia

Két balatoni bor lett az idei bioborvesreny csúcsbora

Két balatoni bor, egy olaszrizling és egy cabernet franc lett az idei, szerdán Hortobágyon rendezett XIII. Országos és Nemzetközi Bioborverseny csúcsbora. 2019.04.18 00:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Gencsi Zoltán, Hortobágy alpolgármestere köszöntőjében azt mondta, nem véletlenül ad otthont a Hortobágy hazánk jelenleg egyetlen országos bioborversenyének: a szőlőn kívül ugyanis több olyan biotermék is készül a Hortobágyon, amelyek egyre népszerűbbek a hazai és nemzetközi mezőnyben.



A Hortobágyon található hazánk legnagyobb összefüggő, mintegy húszezer hektár bioművelésű területe - fűzte hozzá.



Kovács Pál borszakújságíró, versenytitkár kiemelte: tőlünk nyugatra a bio bor presztízse és minősége is évről évre folyamatosan erősödik, amelyet - ha lemaradással is - de a magyar bioborágazat is próbál követni.



A 13. bioborverseny is azt mutatja, hogy egyre több borász készít kiemelkedően jó bioborokat a hazai fogyasztásnak sajnos még mindig csak néhány százalékát kitevő ágazatban. Idén két ország hét borvidékének 10 pincészete képviseltette magát a hortobágyi Ökotúra vendégházban megrendezett borbírálaton - ismertette.



A zsűri elnöke, Kovács Tibor borász, a Tokaj-Hétszőlő Szőlőbirtok tanácsadója értékelésében azt mondta, hogy a versenyre beküldött bioborok kitűnő minőségüknek köszönhetően minden tekintetben felveszik a versenyt a legjobb magyar nem bioborászatokkal, sőt nemzetközi kitekintésben is sikeresek lehetnek.



A fehér borok kategóriájában több bronz és ezüst minősítés mellett négy aranyérem született, a csúcsbor minősítést a Dobosi Pincészet Bio 14,92 Olaszrizling 2016 bora kapta.



A vörös borok kategóriájában a zsűri két bornak adott aranyminősítést. Csúcsbor címet kapott a Szászi Birtok Balaton felvidéki Cabernet Franc 2017 bora.



A csúcsborok borászatai részt vehetnek 2020 február 12-15. között a németországi Nürnbergben megrendezésre kerülő MUNDUS VINI 2020 Biofach nemzetközi versenyén. A győztesek a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. támogatásával jutnak ki a világ legnagyobb bioborversenyére.



A Hortobágyon tizenharmadik alkalommal rendezték meg az országos és nemzetközi bioborversenyt, amelyet a Debreceni Borbarátok Társasága Egyesület szervezett és a Magyar Biokultúra Szövetség, a Magyar Ökogazdálkodók Szövetsége (MÖSZ), a Biokontroll Hungaria Nonprofit kft, Hortobágy Község Önkormányzata, az Ökotúra vendégház és a Debreceni Borozó című újság támogatott. Magyarország egyetlen bioborversenyén kizárólag az akkreditált ellenőrző, tanúsító szervezet által igazolt biominősítésű termékekkel lehetett részt venni.