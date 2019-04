Kultúra

Megőrizte elsőségét a Shazam! az észak-amerikai mozis hétvégén

Szakértői becslések szerint újabb 25 millió dollárt (7,1 milliárd forint) költöttek a nézők a DC-univerzum képregényfilmjére, mellyel együtt már 94 millióra rúg az észak-amerikai bevétele.

Megőrizte elsőségét a Shazam! című szuperhősfilm az észak-amerikai mozis toplistán a bemutatása utáni második hétvégén is - írta a Variety iparági szaklap.



Szakértői becslések szerint újabb 25 millió dollárt (7,1 milliárd forint) költöttek a nézők a DC-univerzum képregényfilmjére, mellyel együtt már 94 millióra rúg az észak-amerikai bevétele.



A második helyet 15,5 milliós jegyárbevétellel a most debütáló Little című komédia szerezte meg. A filmben a Regina Hall alakította főszereplő egy fontos munkahelyi prezentáció előtt 13 éves önmagává alakul át.



A Lionsgate Hellboy című fantasyje a várakozások alatt nyitott, mindössze 12 millió dolláros jegyárbevétellel került a kasszasikerlista harmadik helyére.



A negyedik helyet szerezte meg 10 millió dolláros hétvégi eredményével a Paramount stúdió Kedvencek temetője című horrorfilmje, melynek észak-amerikai bevétele ezzel már 41 millió dollár.



Ötödik lett a Disney élő szereplős kiselefántfilmje, a Dumbó 9,1 millió dolláros jegyárbevétellel, ami 89,9 millióra duzzasztotta észak-amerikai eredményét.