BTF - Valerij Gergijev operát vezényel a Müpában

Napjaink egyik legfoglalkoztatottabb karmestere, Valerij Gergijev vezényli Csajkovszkij ritkán játszott operáját, a Jolántát a Mariinszkij Zenekarnak április 20-án, szombaton a Müpában.

A Jolánta, Csajkovszkij utolsó operája igazi csemege a műfaj szerelmeseinek. Az 1892-ben bemutatott mű minden szempontból különleges alkotás, hiszen témaválasztásának drámaisága mellett értelmezése is különleges feladat: a felszínen zajló emberi drámák mellett szimbolista, sőt pszichoanalitikus megközelítés is benne rejlik a műben - írja a Budapesti Tavasz Fesztivál (BTF) közleménye.



Az opera szakavatott ismerője, Valerij Gergijev több ízben dirigálta már a művet, a budapestihez hasonló koncerttermi előadásai nagy sikert arattak Hamburgban és Barcelonában, szcenírozott formában pedig Bartók egyfelvonásosa A kékszakállú herceg vára párdarabjaként New York-i Metropolitanben.



Az 1953-ban született, szerte a világban a 19. és 20. századi repertoárt népszerűsítő karmester fáradhatatlanságáról is ismert: szinte minden nap dirigál valamelyik neves koncertteremben, operaházban.



1988-ban lett a Mariinszkij Színház zenei igazgatója, 1996-tól pedig a zenekar mellett az operáért és a balettért is ő felel. Idén tavasszal mindhárom együttesét elhozza Magyarországra, hiszen a Jolánta mellett Prokofjev balettje, a Hamupipőke is szerepel a BTF programjai között, április 22-én az Erkel Színházban.



A Jolánta egy szép és fiatal, ámde születése óta vak hercegnő történetét meséli el. A címszerepben a fiatal szopránt, Irina Csurilovát hallhatja a közönség, aki több nemzetközi versenyen sikerrel szerepelt, a Mariinszkij Színházban 2013-ban debütált Gounod Faustjának női főszerepében. Napjainkban a társulat primadonnája, tizenöt produkcióban énekel, köztük olyan főszerepeket, mint Tatjána (Anyegin), Liza (Pikk dáma), Aida, Leonóra (A trubadúr) vagy Mimi (Bohémélet).



A Budapesti Tavaszi Fesztivál középpontjában idén az orosz kultúrkör áll, így az április 22-ig tartó eseménysorozat keretében számtalan orosz kapcsolódású program követi egymást.



Április 13-án, Oláh Vilmos és Balog József koncertjén Prokofjev ritkán játszott remekművei is felcsendülnek, április 18-án magyar művészek Nemzetek zenéje - Orosz est címmel adnak különleges kamarakoncertet az Uránia Nemzeti Filmszínházban.



A Budapest Music Center (BMC) koncerttermében a közönség tanúja lehet Dave Liebman és Kristjan Randalu rendhagyó, Muszorgszkij-ihletésű zenei utazásának, valamint a fesztivál részeként a magyar fővárosba látogat a Moszkvai Csajkovszkij Zenekar is - olvasható a közleményben.