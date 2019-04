Versmondás

Megszületett a világrekord, Lutter Imre megcsinálta!

24 órán keresztül magyar szerzők szépirodalmi műveit adta elő közönség előtt Lutter Imre Radnóti-díjas előadóművész, a Magyar Versmondók Egyesületének ügyvezető elnöke a budapesti Fészek Művészklubban. Ezzel az egyéni teljesítményével az előadó világrekorderré vált. A mennyiségi rekord mellett a minőségi előadásmód rengeteg nézőt vonzott. 2019.04.13 11:08 ma.hu

Lutter Imre a Magyar Rekordok hitelesítőjének és a négyóránként cserélődő tanúk állandó felügyelete mellett 2019. április 11-én a Költészet Napján 10:00 órakor kezdte és 12-én délelőtt 10:03 óráig folyamatosan, óránkénti öt perc szünettel verselt. Fantasztikus irodalmi és előadói sikeréhez az egyesület művészei és közismert emberek, a művész barátai is csatlakoztak, akik Lutter Imre hivatalos, másodperc pontossággal mért ötperces pihenői alatt szórakoztatták a megjelent és a facebookon bekapcsolódó közönséget. Caramel, Bagi Iván, Nagy-Kálózy Eszter, Katus Attila, Szentgyörgyi Romeo, Müller Péter Sziámi, Jávori Ferenc Fegya, Gerendás Péter, Huzella Péter, Dolmány Attila, Takács Bence, Benedekffy Katalin, Kányádi Sándor unokahúga, összesen 26 művész 24 produkciója szórakoztatta a közönséget versekkel. Sőt, a Retro Rádió Sztársáv című műsora élőben össze is kapcsolódott a Fészek Klubbal, és Várkonyi Attila, DJ Dominique és Juhász Anna, Juhász Ferenc lánya a stúdióból mondott verset Lutter Imre ötperces pihenője alatt.

Az egy teljes napon és éjszakán át tartó rendkívüli irodalmi eseményen Lutter Imre 24 különböző stílusú és hangulatú tematikus blokkba gyűjtötte össze az általa előadott verseket, amelyek mindegyike az emberi életre reflektált: a születés, a gyermekkor, a játék, a szerelem, a barátság, a házasság, a családi kör, a forradalom, a természet, a munka, a társadalom és a közélet, a vészkorszak, a bor és a mámor, a háború és a béke, az empátia, az elmúlás és a halál is egy-egy ilyen téma volt. A program a nagy múltú és legendás Fészek Művészklubban zajlott, ahol a közönség folyamatos váltotta egymást, több százan nézték meg a gigantikus előadást, és meglepetésszerűen számos művész, pályatárs is megjelent a 24 óra alatt.



Sebestyán István, a Magyar Rekordok regisztrátora a zárást követően a jegyzőkönyvek összesítésével, ellenőrzésével megállapította a rekordot, 24 óra 2 percet meghaladó folyamatos versmondással, szépirodalmi tolmácsolással. Azt is elmondta, hogy a versek nem ismétlődtek, és a művészi tolmácsolás, sok esetben az olvasást mellőző előadásmód láthatóan érzékenyen érintette a közönséget, amely mindvégig jelen volt. Sokan egy versre ugrottak be, mások hosszabb ideig, órákig maradtak vagy többször visszatértek. Voltak gyerekek, akik rendhagyó irodalom órájuk keretében hallgatták a magyar irodalom gyöngyszemeit. Többen kedvenc versüket vagy saját költeményüket adták át Lutter Imrének, hogy azt is adja elő.



A vers 50 árnyalata című világrekord 24 órájában, összesen 24 téma és hangulat és a csatlakozó művészek, sztárok 24 különböző, saját stílusú választott verse, dala mellett a kihívás elején 1 József Attila- és a végén a Centenárium jegyében 1 Ady-vers hangzott el. A ceremóniamester Fittikém, a kém volt - az influencer rádiósztár a helyszínen és a Facebook-on is folyamatosan kommentálta ezt a sokszínű és izgalmas rekordfelállítást.



Az „Ugorj be egy versre!” 24 órája alatt több mint 650 vers hangzott el. Lutter Imre művészi teljesítményét az is emeli, hogy bár a szabályok engedték volna, egyetlen egy művet sem ismételt, ezzel is bizonyítva a magyar költészet gazdagságát.