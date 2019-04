Kultúra

Szerdától lehet nevezni az Országos Borversenyre

Szerdától május 10-ig várja a magyar borászok nevezését a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) a 40. Országos Borversenyre. A jubileumi seregszemlét május 21-én és 22-én Kecskeméten tartják. 2019.04.10 21:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A megmérettetés egy háromszintű országos borverseny-sorozat szakmai csúcsrendezvénye, amelyen a magyar borok legjava mutatkozik be - mondta el Brazsil Dávid, a HNT főtitkára az eseményről tartott budapesti sajtótájékoztatón, szerdán.



Kiemelte: a díjazott borászokat különböző promóciós tevékenységekkel segíti a tanács, így a győzelem egy szakmai mentorálási program kezdetét is jelenti. Ennek köszönhetően vett részt például számos pincészet tavaly és idén is a prágai Wine Show-n, valamint a HNT saját szervezésű varsói, magyar borokat bemutató programján.



"A nevezett mintaszámok is jól mutatják, hogy az Országos Borverseny egy megújulási szakaszon ment keresztül 2013 óta, hiszen akkor 319 tétel nevezésével rendeztük meg a versenyt. Ez 2017-re 628 tételre emelkedett, 2018-ban pedig 770 tételt nevezett 22 borvidékről 223 termelő, köztük 365 fehérbort, 221 vörösbort, 86 rosé bort, 22 pezsgőt és 23 gyöngyöző bort" - sorolta a főtitkár. Hozzátette: a bioborok a tavalyi versenyhez hasonlóan idén is külön kategóriában mérettetnek meg, hiszen az ágazati stratégiában fontos célkitűzés volt az ökológiai lábnyom mérséklése a szőlőbor ágazatban.



A borokat bíráló zsűriben nemzetközileg elismert magyar és külföldi szakemberek, szakújságírók, sommelier-k vesznek részt.