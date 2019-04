Filmajánló

George Clooney filmet forgat John DeLorean világhírű autógyártóról

George Clooney filmet forgat John DeLorean világhírű autógyártó életéről - értesült a deadline.com.



A filmsztár a filmet nemcsak rendezi, hanem valószínűleg ő alakítja a főszerepet is.



Clooney és Grant Heslov produkciós cége, a Smokehouse Pictures az MGM stúdióval kötött kétéves szerződést közös produkciók létrehozására. A DeLorean-film lesz az együttműködés első darabja.



A produkció forgatókönyvének megírására Keith Bunint kérték fel.



Az anyai ágon magyar származású DeLorean 1925-ben az autókészítés fellegvárában, Detroitban született. Mérnökként és autóipari menedzserként ragyogó karriert futott be, nevéhez fűződik a Pontiac GTO sportautó kifejlesztése. Ő lett a General Motors legfiatalabb vezetője.



A hetvenes évek közepén megalapította önálló vállalatát. A DeLorean DMC-12 elnevezésű autóját a Vissza a jövőbe-filmek tették halhatatlanná, de a cég alig egy évtized alatt csődbe jutott. Később kábítószer-csempészettel és csalással vádolták meg, de a vádak alól tisztázta magát.



A Smokehouse produkciójában legutóbb a 22-es csapdája című tévésorozat készült el a Hulu amerikai streaming szolgáltató számára Joseph Heller világhírű regénye nyomán. A hatrészes széria május 17-én debütál Christopher Abbott, Kyle Chandler és Clooney főszereplésével. A sorozatot Clooney és Heslov executive producerként jegyezte, és mindketten két-két részt rendeztek is.