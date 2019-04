Gyász

Végső búcsút vettek Fésűs Évától

hirdetés

Fésűs Éva olyan tanító volt, aki rendíthetetlenül hitt a mesék jobbító erejében, abban, hogy a gyerekek e mesés példázatok nyomán, az önmagukban meglelt nemes erényekkel felvértezve a valós életben is megállhatják a helyüket - idézte a városháza Szita Károly (Fidesz-KDNP) polgármestert a február 21-én életének 93. évében elhunyt alkotó búcsúztatásról kiadott közleményében.



Hangsúlyozta: "Éva néni azonban nemcsak hitte ezt, hanem tett is azért, hogy így legyen. Tett érte, mert vallotta: a következő nemzedékek lehetősége, hogy az emberi történetek is ugyanolyan igazságosak és szépek lehessenek, mint a meséi".



Szita Károly szavai szerint Fésűs Éva tudta jól: a gyermekekhez csak akkor jut el a meséje, ha a szüleik felolvassák nekik. Ha a felnőttek is nyitottak az igazra, a szépre és a jóra, s ha időt szentelnek arra, hogy gyermekeikkel együtt maguk is a mese bűvöletébe kerüljenek újra és újra.



"Biztosak lehetünk abban, hogy akik az ő meséin nőttek fel, a saját életükben, a saját történetükben is ugyanarra a szépre és igazra hangolódnak, mint amit a meséken keresztül megélhettek" - fogalmazott a politikus.



Fésűs Éva 1926. május 14-én született Cegléden, meghatározó gyermekéveit Kiskunhalason töltötte. Kereskedelmi középiskolában érettségizett, 1950-ben férjhez ment, Kaposvárott telepedett le, nyugdíjba vonulásáig gyors- és gépírónőként dolgozott.



A mesék és az irodalom világa már kisgyermekként elbűvölte, tízéves korától rendszeresen írt verseket. Meseírói pályafutása rádiójátékokkal kezdődött az ötvenes években, húsz éven keresztül volt a Magyar Rádió Gyermekosztályának külső munkatársa, 353 műsora és 28 hangjátéka került adásba. Mesejátékai, verses meséi közül a Nyúl a cilinderben, a Tapsikáné fülönfüggője, az Aranypofácska a legismertebbek.



1969-től dolgozott a Magyar Televíziónak is, ő írta többek között a nagy sikert aratott A palacsintás király és a Csaló az üveghegyen című mesefilmek forgatókönyvét. A rádiós és televíziós munkák mellett 24 mesekönyve jelent meg, legutóbb 2016-ban, A furfangos nyuszi című műve. Ugyanebben az évben publikálta felnőtteknek szóló verseskötetét Csepp víz címmel.



Alkotásai a műmesék és a népmesei hagyományok legnemesebb ötvözetei. Hősei szeretnivalók, ügyesek, furfangosak, történetei meghatóak és tanulságosak.



Több évtizedes munkássága során számos kitüntetést vehetett át. Nívódíjjal jutalmazta a Magyar Rádió és a Magyar Televízió, 1989-ben megkapta Somogy Megye Művészeti díját, 2001-ben a Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa (IBBY) Magyarországi Egyesületének életműdíjával tüntették ki, 2004-ben Kaposvár díszpolgára lett. 2006-ban megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét, 2014-ben a Stephanus-díjat.

Fésűs Éva a Kossuth-díjat 2017-ben a magyar gyerek- és ifjúsági irodalmat gazdagító kiemelkedő életműve, tiszta és szép nyelvi eszközökkel megalkotott, örök érvényű emberi értékeket közvetítő meséi, televíziós és rádiós gyermekműsorai elismeréseként kapta meg.

Kapcsolódó írások: Elhunyt Fésűs Éva író