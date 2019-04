Kultúra

Átadták a 7. Rudolf Nurejev Nemzetközi Balettverseny díjait

Mint írják, a március 31. és április 5. között, az Eurotánc Alapítvány szervezésében, a Magyar Táncművészeti Egyetem (MTE) együttműködésével megrendezett Rudolf Nurejev Nemzetközi Balettverseny és Fesztivál gálaestjén a meghívott nemzetközi sztárvendégek mellett felléptek a verseny győztesei is.



A rendezvényre 14 országból 48 versenyző jelentkezett, a Magyar Táncművészeti Egyetemről tíz fiatal nevezett.



A Nurejev Grand Prix-t az idei versenyen nem adták ki. A férfiak mezőnyében az első díjat Juja Omaki (Japán), a második díjat megosztva Li Szong Jung (Dél-Korea) és Kim Dzsong Vu (Dél-Korea) nyerte el. A harmadik díjat Topolánszky Vince, az MTE VII. évfolyamos hallgatója, Macher Szilárd tanítványa vehette át.



A nők mezőnyében az első díjat Aszami Nakasima (Japán) kapta, a második díjat megosztva Galina Garmash (Oroszország) és Nika Afonina (Ukrajna), a harmadik díjat Nacuki Katajama (Japán) nyerte el.



A nemzetközi zsűri Vladimir Malakhov táncművész, koreográfus vezetésével további díjakat is kiadott. A legjobb partner díját Jevgenyij Basaljuk (Oroszország) kapta. A legjobb kortárs koreográfia díját Emanuele Co' (Olaszország), az MTE IX. évfolyamos hallgatója, Szakály György tanítványa kapta saját szólójáért, és neki ítélték A legjobb ifjúsági versenyző címet is a férfiak között. Ugyanezt az elismerést kapta a női versenyben Nagy Gvendolin, az MTE V. évfolyamos hallgatója, Molnár Márta osztályából.