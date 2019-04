Maraton

Maratoni rejtvényfejtőverseny lesz szombaton Budapesten

Tizennégy ország 33 versenyzőjének részvételével 24 órás rejtvénybajnokság kezdődik szombat délelőtt a magyar fővárosban. Az idei lesz a 19. rejtvényfejtő maraton. 2019.04.04

István György, a verseny főszervezője az MTI-nek elmondta: a Rejtvényfejtők Országos Egyesületének (ROE) vetélkedőjén a versenyzők szombat 10 órától vasárnap 10 óráig összesen 13, egyenként 100 perces feladatsort oldanak meg, amelyek között mindössze 10-20 perces szüneteket tartanak.



A főszervező hozzátette: az évente megrendezett esemény népszerűségét mutatja, hogy azon nem csak a legjobb magyar játékosok - köztük a tavalyi rejtvényfejtő-világbajnokságon bronzérmet szerzett magyar csapat tagjai - vesznek részt, hanem 13 másik országból, köztük Indiából vagy Japánból is érkeznek versenyzők.



Az ilyen versenyek szabályainak megfelelően a 24 órás bajnokságon is csak olyan logikai feladványok lehetnek, amelyek nyelv- és kultúrasemlegesek. Ezek közé tartozik a Magyarországon is jól ismert szudoku, de ezen kívül még több mint 200 különböző logikai rejtvénytípust válogatott össze Horváth Zoltán, a bronzérmes magyar válogatott tagja, az idei verseny rejtvénygondnoka - ismertette a főszervező.



A maratoni verseny alatt a ROE tagjai folyamatosan ellenőrzik a beadott feladatsorokat, így nemcsak a játékosok, hanem a zsűri számos tagja is 24 órán keresztül ébren lesz.