Programajánló

Kucsmagomba napokat rendeznek a Természettudományi Múzeumban

A tavasz első hírnökei közé tartozó kucsmagombák megjelenése alkalmából egész napos családi programokkal várják a látogatókat a Természettudományi Múzeumban április 5. és 7. között. 2019.04.05 03:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Magyar Természettudományi Múzeum és a Magyarhoni Gombász Egylet közös rendezvényén szerepel gombakiállítás és gombaszépségverseny, lesznek gombabemutatók, szaktanácsadás, a legkisebbeket pedig gyereksarokkal várják a szervezők - közölte a múzeum.



A közlemény szerint a kucsmagomba napok alkalomból nyíló gombakiállításon a tavaszi gombafajokat mutatják be az érdeklődőknek. A tárlat anyagában nem csak élő gombák, hanem élethű gombamúmiák, fagyasztva-szárított (liofilizált) nyári és őszi gombafajok is szerepelnek.



A programok között lesz gombaszépségverseny is, amelyre a helyszínen nevezhetnek a látogatók saját gombájukkal. A versenyben résztvevő, kiállított gombák közül a látogatók szavazatai alapján hirdetnek győzteseket vasárnap délután. A több napos eseményen szakértők segítségével határozzák meg a látogatók által hozott gombákat vagy akár szaktanácsot adnak az elkészítésükhöz. A szakértők a gombák szabad szemmel nem látható részleteit mikroszkóp segítségével kivetítőn is megmutatják az érdeklődőknek, a gombaszimat szonda segítségével pedig az érdeklődők egy-egy gombafajra jellemző illatú vegyületmintát megszagolva kitalálhatják, hogy az vajon melyik gombához tartozik.



A múzeum közleménye szerint a kucsmagombák a tavasz első hírnökei közé tartoznak, könnyen felismerhetőek sárgásbarna vagy szürkésbarna színű, többnyire méhsejtszerű üregekből álló süvegükről és fehéres, szemcsés tönkjükről. A kucsmagomba fajok üreges termőtestei ízletesek, igazi csemegének számítanak.