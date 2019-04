Elképesztő buli!

Kóbor Jánosnak öltözött a lengyel Sztárban sztár egyik előadója, a Gyöngyhajú lányt énekelte

hirdetés

Antek Smykiewicz énekes a hazánkban legendás Kóbor Jánosnak maszkírozva adta elő a Gyöngyhajú lány című dalt a Sztárban sztár lengyel változatában. A magyar adaptációban is futó műsor lényege, hogy híres előadóknak öltöznek be celebek és énekesek, és elő is adnak egy-egy dalt attól, akinek a bőrébe ideiglenesen belebújtak.



Smykienwicznek kifejezetten jól sikerült az Omega frontemberének hangját utánoznia, a helyes kiejtést pedig minden bizonnyal rengeteget gyakorolta...