Gasztronómiai és kulturális programok idén is az Etyeki Pikniken

Bor- és pezsgőkóstolókkal, sonka, sajt és édességek gazdag kínálatával, párlatokkal, kézműves sörökkel, szörpökkel és kulturális programokkal várja a közönséget idén is a tavaszi Etyeki Piknik, április 6-án és 7-én. 2019.04.01 00:30 MTI

Idén is számos érdekes programmal várják a helyiek huszonkilenc etyeki helyszínen a látogatókat - írják a szervezők.



A Gingalló Csokoládéműhelyben például a csokoládékészítést lehet elsajátítani, a Piknik Liget népi játszóterén állatsimogató lesz, az Aubergine Teraszon a gasztronómiai ínyencségek kóstolója mellett szombaton az Ethno Sanzon ad koncertet, a Gombai Pezsgőpincében tradicionális eljárással készült pezsgőket lehet kóstolni, a Rezeda Teraszon pedig plasztika kiállítás lesz a szőlőben Dóra Emese, Plank Antal és Kecső Kristóf alkotásaiból.



Az EtyekVin Pincénél a helyi borok és grill ételek kóstolása mellett tavaszi asztaldíszeket lehet készíteni, a Dvorák Vendégudvarnál a parasztudvar lakóival, birkákkal, kecskékkel, libákkal, kacsákkal is kicsinyeikkel ismerkedhetnek meg a gyerekek, a Debreczeni Pincénél szabadtéri gyermek- és kézműves programok, szombaton pedig a Merry Go Round Duo, a Schwab'N'Roll zenekar, vasárnap pedig a Janota Zoltán és a Retro Moss Band ad koncertet.



A Rókusfalvy Birtokon főzőverseny, filmvetítés, de szőlőtúra is lesz vezetett borkóstolóval, majd kávépörkölés és kávébemutató, kutyaovi. Szombat este fellép a Brass on the Road, majd a Pure Mr G DJ ad koncertet, vasárnap Róka Szabolcs gyermekkoncert és a Babcsán Projekt szórakoztatja a közönséget.