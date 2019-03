Programajánló

A SopronDrum fesztivállal kezdődik a szezon a Fertőrákosi Barlangszínházban

hirdetés

A második alkalommal megrendezendő SopronDrum nemzetközi ütősfesztivállal kezdődik a szezon a Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínházban. A fesztivált június 10. és 17. között a Soproni Ünnepi Hetek keretében rendezik meg - tájékoztatta a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. az MTI-t.



A közlemény szerint a meghívott világsztárok és a hozzájuk csatlakozó nemzetközi hírű zenészek, oktatók nemcsak koncerteket adnak, hanem mesterkurzusokat is tartanak magyar és külföldi diákoknak, tanároknak, a műfaj iránt érdeklődőknek és a nagyközönségnek is.



Mesterkurzust ad többek között a Santanával is turnézó Dennis Chambers és Tommy Campbell. Ők ketten hosszú pályafutásuk során most először együtt is színpadra lépnek június 16-án este.



Június 10-én a Budapest Jazz Orchestra és Malek Andrea, Tóth Vera valamint Náray Erika Ella Fitzgerald előtt tisztelgő, Ella 100 című műsora nyitja meg a fesztivált.



Az ezt követő egy hétben fellép Fertőrákoson az Incognito együttes, a fennállásának 35. évfordulóját ünneplő Amadinda ütőegyüttes és a Nik West Band is. Westet napjaink legjobb női basszusgitárosai közé sorolják, játszott Prince zenekarával, Dave Stewarttal a Eurythmics-ből, és gyakran nevezik a funk Lady Gagajának és a "női Lenny Kravitznek" is.



A Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínházban már június 2-án délután is lesz koncert. A Soproni Szimfonikusok kamarazenekara Dohnányi Ernő előtt tisztelegve ekkor indítja útjára Ötórai Hangoló címmel vasárnap délutáni klasszikus kamarazenei koncertsorozatát. Dohnányi Ernő volt az, aki elsőként ruházta fel kulturális funkcióval a kőfejtőt.



A szezonban látható lesz Puccini Bohémélete a Kassai Állami Opera előadásában július 5-én, Mozart Figaro házassága című operája a Győri Nemzeti Színház és a Szegedi Nemzeti Színház koprodukciójaként július 6-án, és a 100 Tagú Cigányzenekar műsora is augusztus 9-én és 10-én. Fellép még az ExperiDance, az Orosz Nemzeti Balett, a Csík Zenekar, Badár Sándor és Aranyosi Péter humoristák, valamint a Budapest Bár.



A Soproni Petőfi Színház a Valahol Európában című musicalt hozza el Fertőrákosra, az előadást öt alkalommal láthatják a nézők.



A közlemény kitér arra is, hogy a szervezők megemlékeznek a Páneurópai Piknik harmincadik évfordulójáról is, augusztus 19-én nagyszabású programot tartanak.



A szezont szeptember 14-én Zorán Ti kértétek című dupla koncertje zárja.