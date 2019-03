Programajánló

Ránki Fülöp ad zongoraestet a Zeneakadémián

Liszt Ferenc Transzcendens etűdök című művét adja elő Ránki Fülöp zongoraművész április 3-i szólóestjén Budapesten, a Zeneakadémián az MVM Koncertek - A Zongora sorozatban - közölték a szervezők az MTI-vel.



A mesterszakot tavaly elvégző Ránki Fülöp alap- és középfokú tanulmányait a 2. kerületi Járdányi Pál Zeneiskolában végezte, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen Jandó Jenő, Lantos István és Wagner Rita irányításával folytatta. Rendszeresen ad koncerteket Magyarország legfontosabb koncerttermeiben, de fellépett Portóban, Rómában, Münchenben, Bécsben, Isztambulban, franciaországi és japán zongorafesztiválokon is.



Szólistaként dolgozott együtt mások mellett Berkes Kálmán, Hamar Zsolt, Keller András, Kocsis Zoltán és Gilbert Varga karmesterekkel. Rendszeresen ad háromzongorás koncerteket szüleivel, Klukon Edittel és Ránki Dezsővel. Dukay Barnabás szóló és háromzongorás műveinek ősbemutatóján is játszott, valamint Olivier Messiaen két jelentős zenekari művének magyarországi premierjében is részt vett Rácz Zoltán vezényletével.



A sorozat következő hangversenyén, április 29-én Grigorij Szokolovot hallhatja a közönség a Müpában.