Több mint 80 ország alkotásaiból válogat az idei Cinemira Gyerekfilm Fesztivál

Több mint 80 ország gyerekeknek szóló alkotásaiból válogat élőszereplős, animációs és dokumentumfilmeket az idei Cinemira Nemzetközi Gyerekfilm Fesztivál, amelyet április 12. és 14. között rendeznek meg az Akvárium Klubban.



Az ország egyetlen, kifejezetten gyerekeknek szóló seregszemléjén a vetítések mellett filmes, animációs, sminkes és kaszkadőrfoglalkozásokon is részt vehetnek az érdeklődők - olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.



A filmezni vágyó gyerekek találkozhatnak olyan ismert mesehősöknek hangjukat kölcsönző színészekkel, mint Für Anikó (Fiona hercegnő), Mikó István (Micimackó) és Szalay Csongor (a Toy story Andyje). Ők avatják be a gyerekeket a szinkronizálás titkaiba, a filmszínésznek készülők pedig Steinhauser Andrea casting directortól tanulhatják meg, hogyan készüljenek fel egy szereplőválogatásra.



A fesztiválon felújított formában lesz látható a Macskafogó, a Keménykalap és Krumpliorr, valamint a hivatalos mozipremiert megelőzően a Vízipók-csodapók egészestés változata is.



Idén gyerekfilmes szakmai programokat is tartanak, hogy segítsék a magyar gyerekfilmek gyártásának fellendülését. A nyitónapon a Magyar Nemzeti Filmalap Fast Forward Programjával közösen rendeznek mesterkurzust, amelyen Felix Vanginderhuysen, az Európai Gyerekfilmszövetség főtitkára és Erik Tijman, a Cinekid európai gyerekfilmfesztivál filmes és televíziós vezetője átfogó előadást tart az európai gyerekfilmek produkciós, támogatási, forgalmazási és fesztiváloztatási lehetőségeiről. A programhoz kapcsolódik még egy elsőfilmes írótalálkozó is, amelyen az elmúlt évek legnépszerűbb gyerekkönyveit mutatják be az írók a filmes alkotóknak és producereknek.



A versenyprogramban összesen 50 rövid gyerekfilm versenyez többek közt Kanadából, Iránból, Brazíliából, Kínából, Malajziából, Franciaországból, az Egyesült Államokból és Németországból. A versenyprogram 11 magyar rövidfilmje között M. Tóth Géza, Rófusz Ferenc, Szederkényi Bella és Gelley Bálint legújabb animációit is bemutatják.



A nemzetközi versenyben a legjobb élőszereplős, animációs és dokumentumfilmet Aranymókus díjjal jutalmazzák. A zsűriben Kerekes Vica színésznő, Patrovits Tamás animációsfilm-rendező, Zurbó Dorottya filmrendező, Haragonics Sára filmrendező és a két nemzetközi előadó, Felix Vanginderhuysen és Erik Tijman foglal helyet.



Idén először a legjobb magyar gyerekfilm - 500 000 forinttal járó - díját is odaítélik, amelyet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság ajánlott fel. Az elismerésről a Cinemira héttagú gyerekfilmes zsűrije dönt.



A fesztivál idejére az Akvárium Klub kávézója dizájnvásárrá alakul, ahol a látogatók filmplakátok, filmes ajándéktárgyak, gyerekkönyvek és profi filmes eszközök közül is válogathatnak.