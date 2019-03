Hollywoodi sztárok is felfigyeltek egy középiskolás Alien-előadásra

Kultúra

Hollywoodi sztárok is felfigyeltek egy New Jersey-i középiskola diákjainak Alien-előadására, melynek jelmezeit és díszleteit is maguk készítették főként újrahasznosított hulladékokból. 2019.03.28 13:25 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A North Bergen-i gimnázium növendékei az 1979-es A nyolcadik utas: a Halál című Ridley Scott-filmklasszikust állították színpadra iskolájukban a múlt héten. Az előadásról készült néhány rövid felvétel bejárta a közösségi médiát, és nagy feltűnést keltett - számolt be róla a BBC News.



Mások mellett A Gyűrűk Ura sztárja, Elijah Wood is elragadtatottan írt a darab jelmezeiről és díszleteiről.



Bár a darabot eredetileg csak kétszer játszották volna, a siker hatására North Bergen polgármestere felajánlotta, hogy finanszírozza a további előadásokat.



Scott scifijében John Hurt, Sigourney Weaver és Tom Skerritt játszotta a főbb szerepeket. A film a Nostromo űrhajón játszódott, amelynek legénységét egymás után levadássza egy földönkívüli szörnyeteg. Az Ellen Ripley-t alakító Sigourney Weaverből ez a film csinált sztárt. A scifiklasszikussá vált produkcióhoz több folytatás is készült.



A darabot a film forgatókönyve alapján a gimnázium angoltanára, Perfecto Cuervo írta az iskola színjátszóklubja számára.



Cuervo készítette az Alien: The Play című darab trailerét is, amelyet a bemutató estéjén töltöttek fel a netre. A darabban Weaver ikonikus szerepét a végzős Gabriella Delacruz játszotta el.



A jelmezeket, köztük az alien maszkját és az űrruhákat, valamint a díszleteket, beleértve a mozgatható zsilipajtókat, a diákok készítették. Még az az emlékezetes jelenet is szerepel az előadásban, amikor egy alien kibújik az egyik űrhajós mellkasából.



A darabot a becslések szerint nem egészen 3500 dolláros (993 ezer forintos) költséggel állították színre. A hét hónap alatt elkészült előadás művészeti rendezője Steven Defendini, a gimnázium művészettanára volt - írta a The New York Times.



Paul Scheer, az Alelnök-sorozat szereplője több Twitter-bejegyzést is megosztott követőivel az előadásról, és felvetette, hogy a középiskolásoknak a Broadwayn is elő kellene adniuk a darabot.



Az előadáshoz New Jersey kormányzója, Phil Murphy szintén gratulált a közösségi médián.



A nyolcadik utas: a Halál hivatalos Twitter-oldala ugyancsak megdicsérte egy bejegyzésben a diákok munkáját.

