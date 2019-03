Programajánló

Nyílt próbák, épületbejárás a színházi világnapon Szegeden

Próbákra leshetnek be vagy a teátrum máskor a közönség elől elzárt zugaiba is bepillanthatnak az érdeklődők, este pedig feltárulnak az opera titkai.

Izgalmas programokkal várják a közönséget a Szegedi Nemzeti Színházban szerdán, a színházi világnapon, próbákra leshetnek be vagy a teátrum máskor a közönség elől elzárt zugaiba is bepillanthatnak az érdeklődők, este pedig feltárulnak az opera titkai - közölte a kulturális intézmény.



Március 27-én délelőtt a nagy sikerű osztálytermi előadás, az Arany János életművén alapuló Arany óra veszi kezdetét a balett-teremben, 11 és 12 óra között a közelgő bemutatók próbáiba nézhetnek bele a vendégek: a Kisszínházban a Parasztbecsület/Bajazzók, míg a Nagyszínházban a Virágot Algernonnak kulisszái mögé pillanthatnak be.



Ezt követően a balett-terembe invitálják a résztvevőket a szervezők, délben kezdődik a Godot-ra várva színházi nevelési előadás, mely az elvárásokkal szembeni motiválatlanság témakörét dolgozza fel interaktív, párbeszédes formában színész-drámatanárok közreműködésével.



Délután épületbejárások indulnak, az érdeklődők a közönség elől elzárt helyiségeket, tereket is meglátogathatják a zsinórpadlástól a kelléktárig.



Este Alexandr Molcsanov A gyilkos című színpadi road movie-jának előadása után nyitott színházpedagógiai foglalkozáson és közönségtalálkozón vehetnek részt a nézők a Kisszínházban. A Nagyszínházban pedig Az opera titkai címmel a Liszt-díjas Pál Tamás első karmester vezetésével rendeznek szórakoztató beavatószínházi előadást.