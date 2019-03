Programajánló

Francia Jazz Fesztivál az Opus Jazz Clubban

A francia újzenei színtér többszörösen díjazott, zömében fiatal alkotói hallhatók a Budapest Music Center ötnapos Francia Jazz Fesztiválján, amely március 26-tól 30-ig tart a Frankofón Fesztivál eseménysorozat részeként. 2019.03.24 05:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A francia dzsesszművészek eredetisége, vitalitása, nyitottsága a különböző műfajok és új irányzatok felé a műfaj izgalmas szereplőivé teszi őket. Az elmúlt két évtizedben a BMC és a Francia Intézet együttműködésében nem csak a frankofón zenészek fellépései váltak rendszeressé az Opus Jazz Clubban, de az itt készülő lemezekkel a BMC Records az egyik legfontosabb "francia" dzsesszkiadóvá vált - közölték a szervezők az MTI-vel.



A mostani Francia Jazz Fesztiválon hat koncertet rendeznek, ezek között két újabb BMC-s lemezbemutató is lesz: március 28-án csütörtökön az Hugues Mayot l'Arbre Rouge (Hugues Mayot - altszaxofon; Sophie Bernado - fagott; Théo Ceccaldi - hegedű; Valentin Ceccaldi - cselló; Joachim Florent - nagybőgő), két nappal később, a zárónapon a Brun-Courtois-Fincker trió (Vincent Courtois - cselló; Robin Fincker - szaxofon; Sebastien Brun - dob) Les Démons de Tosca című új albuma debütál.



A március 26-i keddi nyitónapon kvartettjével lép fel a jelenleg talán legtöbbet koncertező francia dzsesszmuzsikus, Émile Parisien (Émile Parisien - szaxofon; Julien Touery - zongora; Julien Loutellier - dob; Ivan Gélugne - nagybőgő). Másnap a Hermia-Ceccaldi-Darrifourq (Valentin Ceccaldi - cselló; Manuel Hermia - szaxofon, fuvola, bansouri; Sylvain Darrifourcq - dob) formáció játszik.



A Francia Jazz Szövetség támogatásával futó Jazz Migration programból két feltörekvő csapat mutatkozik be az Opus színpadán március 29-én este: a House of Echo (Enzo Carniel - zongora és preparált zongora; Marc Antoine Perrio - gitár, Simon Tailleu - nagybőgő; Ariel Tessier - dob) és a No Tongues (Alan Regardin - trombita; Matthieu Prual - szaxofon, klarinét; Ronan Courty - nagybőgő; Ronan Prual - nagybőgő).