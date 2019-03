Programajánló

Jótékonysági koncert a Szent János Kórház betegellátásának javítására

A magyar művészeti élet jeles képviselői fognak össze már évek óta, hogy a maguk eszközeivel segítsék a magyarországi kórházak és a betegellátás ügyét.

Folytatódik a jótékonysági koncertsorozat a Zeneakadémián a Szent János Kórház gasztroenterológiai osztályának javára - közölték a szervezők szombaton. A március 31-i koncert bevételét a tervek szerint a betegellátás javítására szolgáló készülékekre költik.



Mint írták: a magyar művészeti élet jeles képviselői fognak össze már évek óta, hogy a maguk eszközeivel segítsék a magyarországi kórházak és a betegellátás ügyét. A támogató közreműködők között voltak többek között Marton Éva, Törőcsik Mari, Eszenyi Enikő, Vígh Andrea, Szutrély Katalin, Horgas Eszter, Horti Lilla, Vásáry Tamás, Makk Károly, Frankl Péter, Szakcsi-Lakatos Béla, Berkes Kálmán, Oláh Vilmos, Gertler Teo és még sokan mások.



Idén, március 31-én, vasárnap 19.30-kor Ránki Dezső, Klukon Edit és Ránki Fülöp, azaz a Ránki család ad koncertet és mesél a "Művészmesék" című sorozat részeként a Zeneakadémia nagytermében. Beszélgetőpartnerük a Szent János kórház osztályvezető főorvosa: Székely György gasztroenterológus, a Semmelweis orvos vonósnégyes hegedűse.



Közleményük szerint Klukon Edit és Ránki Dezső bő három évtizede lép föl együtt rendszeresen: a mintegy ötszáz koncerten eljátszották a zongoraduó-irodalom legjavát Bachtól, Mozarttól, valamint Schubert, Liszt, Debussy, Ravel, Satie, Messiaen négykezes és kétzongorás műveinek legnagyobb részét - az itthoni koncertek mellett az Egyesült Államokban, Japánban és Európa számos országában. Dukay Barnabás többórányi, nekik írt és ajánlott darabjait igen gyakran tűzik műsorra. Első fiúk - Soma - építész lett, a második, Fülöp szintén zongorista, és már évek óta koncertezik Magyarországon és külföldön, Liszt zenéje pedig különösen közel áll a szívéhez. Közösen is fellépnek olykor, Bach hármasversenyeit és Dukay háromzongorás kompozícióit is játszották számos alkalommal, többek között Franciaországban és Japánban is. Jótékonysági koncertet is adnak, a mostani alkalmat pedig különösen fontosnak érzik - áll a közleményben, melyben kiemelték: "mindannyiunk érdeke, hogy az orvosok, nővérek minden segítséget megkapjanak".