Éjszakába nyúló Íliász-felolvasást tartanak az Ódry Színpadon

Az SZFE azon a földrészeken átívelő, 59 ország részvételével zajló Homérosz-olvasáshoz csatlakozik, amelyet a lyoni École Normale Supérieure kezdeményezésére szerveztek meg - olvasható az SZFE MTI-hez eljuttatott közleményében.



Mint írják, már kétszáznál is több fellépő jelezte a rendezvényen való részvételi szándékát, mások mellett délután felolvas az Íliászból Alföldi Róbert, Fodor Tamás, Hegedűs D. Géza, Jákfalvi Magdolna, Karinthy Márton, Molnár Piroska, M. Tóth Géza, Nádasdy Ádám, Parti Nagy Lajos, Vojnich Erzsébet és Zsámbéki Gábor. Este többek között Bezerédi Zoltán, Földényi F. László, Győrei Zsolt, Máté Gábor, Nagy Mari és Peremartoni Krisztina, éjszaka pedig Ascher Tamás, Bagossy László, Enyedi Ildikó, Jordán Tamás, Kováts Adél, Lovas Rozi, Mácsai Pál, Novák Péter, Polgár Csaba, a Sztalker Csoport és ifj. Vidnyánszky Attila olvas fel a műből.



A 15 óra 30 perckor kezdődő eseményre a belépés ingyenes, a nézők bármikor érkezhetnek és távozhatnak a program során. A felolvasást, amely három egyetemi tanár - Ritoók Zsigmond akadémikus, Radnóti Sándor esztéta és Karsai György klasszika-filológus - felvezető beszélgetése után kezdődik, az SZFE honlapján, valamint az egyetem és az Ódry Színpad Facebook-oldalán élőben is követhetik az érdeklődők.



Az Íliász és az Odüsszeia örök értéket jelentenek, európai kultúránk alapkövei. Az irodalmi műfajok a hőseposztól a fejlődésregényen át a siratóénekig és az erotikus novelláig éppen úgy a görög eposzokban gyökereznek, mint a színházi műfajok, a tragédia és a komédia - olvasható a közleményben.



Mint írják, időről időre jó megállni és felidézni, honnan jöttünk és első európai eposzaink újraolvasásával tudatosítani magunkban, valamint a minket körülvevő világ szereplőiben, milyen morális értékekre épül mind a mai napig nyugati kultúránk.



Pénteken a világ 59 országában a legkülönbözőbb helyszíneken, például egyetemi előadótermekben, múzeumokban, színházakban, közparkokban, középiskolai osztályokban, metrómegállóban kezdenek bele az Íliász felolvasásába. Lesz, ahol csak egy éneket, vagy akár csak egyetlen jelenetet olvasnak fel, de lesz, ahol öt-hat ének felolvasására vállalkoznak a programban résztvevők.