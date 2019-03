Programajánló

Korai Puccini-ritkaságok a Müpa és a Pécsi Kodály Központ műsorán

Puccini a Krizantémok és a Lidércek című korai műveit tűzik műsorra világhírű operaénekesek, a Pannon Filharmonikusok zenekar (PFZ) és a Pécsi Balett művészeinek koprodukciójában március 31-én a fővárosi Művészetek Palotájában, április 2-án pedig a pécsi Kodály Központban.

A pécsi kulturális holding, a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. (ZSÖK) közreműködésével megvalósuló produkcióról azt írták: Puccini első operája, a Lidércek egy romantikus varázstörténet, amelyben a szirén által elcsábított, és így a hűtlenség bűnébe esett vőlegényt a bosszúálló lidércek halálra táncoltatják.



A későbbi Puccini-művekre jellemző parlando stílus már a Lidércekben is megjelenik. Lényegesen több azonban a cselekményt megállító látványos vagy éppen kontemplatív jeleneteket kísérő zenekari betét, mint a későbbi nagy operákban - ismertették.



A produkcióban közreműködik a Kodály Kórus Debrecen, Anna szerepében Olga Busuioc szopránénekesnő, aki számos rangos nemzetközi verseny győztese, Robertóként pedig Carlo Ventre uruguayi származású tenor lesz látható, aki a nagy olasz tenorszerepek interpretálásával hívta fel magára a figyelmet világszerte - részletezte a tájékoztató.



A közlemény emlékeztet, hogy néhány évvel a Lidércek után, 1890-ben Puccini elégikus hangvételű vonósnégyest komponált Krizantémok címmel. A darabot zenekari változatban is szokás megszólaltatni - ezúttal is így hallható majd. Szerzője "egyetlen éjszaka improvizált elégiáról" beszélt, amelynek két zenei anyaga Puccini legszebb dallaminvenciói közé tartozik - olvasható a szervezők közleményében.



A Krizantémok ezúttal balettként, Vincze Balázs Harangozó-díjas művész koreográfiájával, a Pécsi Balett művészeinek előadásában lesz látható rendhagyó módon összekapcsolódva, egy gondolati egységet alkotva a Lidércek című operával. Az összegzés szerint a grandiózus megszólalást a PFZ garantálja; vezényel Puccini és a veristák avatott szakértője, a milánói Alberto Veronesi; a félig szcenírozott előadást Káel Csaba rendezte.



A kommüniké beszámolt arról is, hogy az eseményt bemutató szerdai sajtótájékoztatón egyúttal megújították a Müpa és a ZSÖK közötti stratégiai megállapodást, amely biztosítja a két szervezet együttműködését a következő három évben, "hozzájárulva a Budapest-Pécs tengely kulturális erősödéséhez".