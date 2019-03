Programajánló

Tokaji Március Nagykóstoló hatvan pincészet boraival

Tokajtól Mádon és Erdőbényén át Sárospatakig több mint hatvan hegyaljai pincészet mintegy 150 borát ismerhetik meg a látogatók a Tokaji Március Nagykóstolón szombaton a Corinthia Budapest Hotelben, ahol mesterkurzusok, aszúterem és ingyenes kiselőadások is várják az érdeklődőket.

A hegyaljai termelők a 2000-es évek eleje óta bebizonyították, hogy száraz boraik is méltók a fogyasztók figyelmére, így a nemzetközi szinten is elismert tokaji aszúk mellett a különleges termőhelyi adottságokat visszatükröző, száraz tételek is egyre keresettebbek mind Magyarországon, mind külföldön - közölték a szervezők.



Mint kiemelték, a Tokaji Március Nagykóstoló széles körképet kíván adni a borvidékről. A kiállító pincészeteknél mind borstílusok, mind szőlőfajták tekintetében változatosságra számíthatnak a vendégek: friss és korábbi évjáratokból származó száraz, félédes és késői szüretelésű édes tételek, birtokborok, dűlőszelektált borok, furmint fajtaborok és furmintalapú házasítások mellett a hárslevelű és a sárgamuskotály sem hiányzik a kínálatból, de felbukkannak kabarból, kövérszőlőből és zétából készült borok is.



Hagyományosan a nagykóstoló programjához tartoznak a Borkollégium ingyenes kiselőadásai, míg a Tokaji Különlegességek Termében a tokaji borkínálat csúcsát jelentő 5 és 6 puttonyos tokaji aszúkból harminc különböző tétel, valamint tokaji pezsgők térítés ellenében lesznek kóstolhatók.



A tokaji borok iránt mélyebben érdeklődők három mesterkurzusra is jegyet válthatnak.



Ifjabb Szepsy István 18. generációs borász előadása a különleges, 2017-es évjáratot mutatja be hét exkluzív tételen keresztül. Barta Károly Ujvári Vivien borásszal közösen fedi fel az Öreg Király-dűlő féltve őrzött titkait, végül pedig a Tokaj Guide legújabb kiadását mutatja be személyesen a szerző, Ripka Gergely, a csillaggal kiemelt pincéket egy-egy boron keresztül is megidézve.