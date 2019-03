Programajánló

Izgalmas krimik, drámák és pódiumbeszélgetések az első Ludovika Campus Filmfesztiválon

Izgalmas krimiket, érdekes drámákat és pódiumbeszélgetéseket is kínál a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Ludovika Campus Filmfesztiválja, amelyet hagyományteremtő szándékkal első alkalommal rendeznek meg március 25. és 28. között Budapesten, a Ludovika Vívóteremben. 2019.03.18

A filmfesztivál programjában többek között a Piedone nyomában című magyar dokumentumfilm, a Kurszk című belga-luxemburgi dráma, a Gerilla című magyar történelmi dráma, a 64-es betegnapló című dán-német thriller és Szász Attila Apró mesék című alkotása szerepel. A vetítések között a filmekhez kapcsolódó pódiumbeszélgetések is várják a közönséget - közölte az NKE hétfőn.



Március 25-én A 64-es betegnapló és a Piedone nyomában című filmek vetítése közötti beszélgetésen a nyomozók valóságos és filmbéli szerepeiről lesz szó Kovács Lajos nyugalmazott rendőr ezredes, az NKE megbízott oktatója, Király Levente, a Piedone nyomában című film forgatókönyvíró-rendezője, Csákvári Géza filmkritikus, valamint Dobosi Bea szerkesztő-fordító részvételével.



Március 26-án a Kafarnaum - A remény útja című film vetítése után Prőhle Gergely, az NKE Stratégiai Tanulmányok Intézetének vezetője, Baski Sándor újságíró és Csákvári Géza filmkritikus cserélnek eszmét, míg a harmadik napon a Guerilla című film vetítése után a szerethető hősökről, valamint a háborús filmek sajátosságairól lesz szó Sztankai Krisztián százados, az NKE egyetemi tanársegédje, Kárpáti György rendező és Molnár Kata Orsolya főszerkesztő részvételével.



A fesztivál utolsó napján a Szembenézés a múlttal - krimi és történelem című kerekasztal-beszélgetésen az Apró mesék és a Csuklyások című filmek kapcsán fejti ki gondolatait Rada Péter, az NKE Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karának nemzetközi és tudományos dékánhelyettese, Köbli Norbert forgatókönyvíró és Gál Kristóf rendőr alezredes, a rendőrség szóvivője.



A közlemény idézi a közszolgálati egyetem rektorát, aki elmondta, hogy az idén útjára indított Tisza István-programmal és a filmfesztivállal is az egyetem campusán egy olyan kulturális teret szeretnének létrehozni, amely az egyetemi polgárok mellett a budapestieknek is kedvelt közösségi helye, szellemi központja lesz.