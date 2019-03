Kultúra

Először rendez rock and roll hangszerekből kiállítást a Metropolitan Museum

Először rendez kizárólag rock and roll hangszerekből nagyszabású kiállítást a New York-i Metropolitan Museum.



Az elmúlt nyolc évtizedből származó, körülbelül 130 hangszer április 8-tól lesz látható a Play It Loud: Instruments of Rock & Roll (Játszd hangosan: A Rock & Roll hangszerei) című kiállításon a múzeum honlapja szerint.



A műfaj rajongói régóta csodálják a sztárok hangszereit, sokan keresik és vásárolják meg ugyanazt a márkát, amelyen példaképeik játszottak. A rock and rollhoz használt hangszereknek nagy hatásuk volt a műfajra, ami örökre megváltoztatta a zenét - olvasható a tárlat ajánlójában.



A főként gitárok és dobok több mint 80 zenésztől származnak, szerepelnek köztük Jimi Hendrix, Elvis Presley, Prince, Keith Richards, Patti Smith, Bruce Springsteen és Ringo Starr hangszerei.



A Rock & Roll Hírességek Csarnokával közösen rendezett tárlat "a 20. század művészetének és kultúrájának meghatározó fejezetét ünnepli és a különleges tárgyak, amelyeket bemutat, a rock and roll felfedezéseit, kísérletező kedvét, szenvedélyét és lázadását közvetítik" - mondta Max Hollein, a múzeum igazgatója.