Március 15. - A huszárok életét mutatja be a szentendrei Skanzen

A huszárok életének legfontosabb állomásait mutatja be a nemzeti ünnephez kapcsolódó hosszú hétvégén péntektől vasárnapig a szentendrei Skanzen.

Az érdeklődők megtapasztalhatják, hogy a zenés-táncos verbuválást követően milyen volt hajdan belépni a hadseregbe, majd a Skanzen huszárképzőjében bárkit "kiképeznek" katonának. Az 1948-49-es csatákat ólomkatonákkal lehet újrajátszani, de lehetőség lesz belekóstolni a huszárok kedvenc ételeibe is - írja a Szabadtéri Néprajzi Múzeum MTI-hez eljuttatott közleménye.



A Hagyaték Lovas Egyesület huszártáborában az egykori huszárélet pillanatai elevenednek meg, majd lovas díszbemutatókat tartanak, de meg lehet tekinteni a szabadságharc magyar tiszti és legénységi huszárainak, gyalogostisztjeinek szablyáit is.



A mesterségbemutatókon a gyöngyszövést és a kovácsmesterséget lehet megismerni, lesznek ügyességi feladatok és népi játékok, bábszínház, kokárdavarrás, könyvjelzőhímzés, gyertyamártás, mézeskalács-díszítés, de fakardot, huszárcsákót és huszáros ujjbábot is lehet majd készíteni.