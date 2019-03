Programajánló

Máté Bence természetfotóiból nyílt szabadtéri kiállítás Budapesten

Máté Bence mintegy hatszáz természetfotójából nyílt szabadtéri kiállítás szerdán Budapesten, a Szent István Bazilika előtti téren. 2019.03.14 00:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

MTI/Balogh Zoltán

Máté Bence képein a madarak és az állatok olyan természetes módon viselkednek, hogy jó látható, még csak nem is sejtik, hogy valaki figyeli őket - mondta Áder János köztársasági elnök a kiállítás megnyitóján.



"Neki köszönhetjük, hogy benézhetünk a gyurgyalag tollai közé, beállhatunk a levélvágó hangyák szorgos menetébe vagy meghúzhatjuk a leopárd bajuszát" - mondta az államfő Máté Bencéről, hozzátéve, hogy az alkotó még csak 34 éves, de már nemzetközi hírű fotós, "aki munkájában világokat köt össze".



Áder János felidézte, hogy Máté Bence számtalan nemzetközi természetfotós díj mellett elsőként nyerte el az Év Ifjú Természetfotósa, majd felnőtt kategóriában a szakma Oscar-díjaként is számon tartott Az év természetfotósa (Wildlife Photographer of the Year) címet. Számos könyve jelent meg, munkásságáról háromrészes filmsorozat is készült.



"Bence kiszakít bennünket abból a csőlátásból, amiben élünk és segít abban, hogy felfedezzük magunk körül a teremtett világ szépségét" - hangsúlyozta Böjte Csaba szerzetes.



Az elmúlt húsz év képanyagából válogatott bemutató célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelem és a még védhető értékek fontosságára. Az alkonyat után belülről megvilágított 15 tablópáron színviláguk és tematikájuk alapján csoportosítva láthatóak a képek.



Az egyik oldalon egy nagyméretű fotó alatt az adott projektet bemutató néhány mondatos szöveg olvasható hat nyelven, a másikon 10-30 kép látható egy-egy mondatos magyar és angol nyelvű leírással.



A tárlat a budapesti kiállítás után országos turnéra indul: y Debrecenben április 4. és 28. között, Gödöllőn május 3-tól 10-ig, Egerben június 13-tól július 7-ig, Keszthelyen július 11. és augusztus 4. között, Szegeden augusztus 8. és szeptember 8. között, Győrben szeptember 12-től október 6-ig, Miskolcon pedig október 10. és november 3. között lesz látható.