Ars Oratoria névvel, hivatásos énekművészekből álló kamarakórus alakult Székesfehérváron, amelynek első koncertje március 29-én lesz a Szemináriumi templomban.

A témában tartott keddi sajtótájékoztatón Brájer Éva alpolgármester a város zenei fejlődésének újabb állomásaként jellemezte az Ars Oratoria Kamarakórus létrejöttét. Mint mondta, Fehérváron számos amatőr kórus működik, kiváló koncerteket adnak, de az előrelépéshez profi énekesek bevonása szükséges, ami egyben lépcsőfok is lehet a professzionális kórus létrehozásához.



Az együttes művészi munkáját Pad Zoltán, a Magyar Rádió Énekkara vezető karnagya vezeti majd, aki az ország zenei életében óriási dolognak nevezte a kórus megalakulását. A kamarakórus létszáma jelenleg húsz fő, amit ideálisnak nevezett az előttük álló feladatokhoz.



A karmester közölte, hogy első koncertjükön Buxtehude Membra Jesu nostri című darabját adják elő neves, Székesfehérvárról származó szólisták közreműködésével.



Ifj. Major István az Alba Regia Szimfonikus Zenekar igazgatója jelezte, hogy az őszi próbaéneklést követően választották ki a kórustagokat. Megjegyezte, hogy a nemzetközileg is elismert Pad Zoltán mellett a székesfehérvári Radics Éva segít karnagyként és a programok előkészítésében.



A Somorjai Ferenc Kamarazenekari és Kórus Hangversenysorozattal kapcsolatban elmondta: a jól bevált struktúra változatlan, vagyis ismert közéleti személyiségekkel való találkozás lehetőségét kínálják a zenei élmények mellé.



Dubóczky Gergely, a zenekar vezető karmestere, művészeti vezetője közölte, hogy idén öt helyszínen várják a zenekedvelőket különböző hangulatú és stílusú koncertekkel. A műsorvezető Bősze Ádám televíziós személyiség lesz.



A koncertsorozat március 21-ei nyitó hangversenye az Álmok tengere címet kapta. A Hotel Magyar Király kupolatermében a szimfonikus zenekar előadásában felcsendül Schubert c-moll nyitánya, Donizetti angolkürtversenye, valamint Mozart g-moll szimfóniája. A sorozat a Bory-vár százoszlopos udvarában folytatódik május 30-án: Udvari tánczenék címmel Bach I. brandenburgi versenyét, Rameau Les Fetes d'Hébé szvitjét és Händel Tűzijáték-szvitjét hallhatja a közönség.



A Velencei visszhang című koncerten, szeptember 26-án, Willaert, Gabrieli, Schütz és Vivaldi műveit mutatja be az együttes a Szent Imre-templomban. A bérletsorozat negyedik estjén a Szent István teremben, október 24-én, Átok és áldás címmel Weiner Szerenádját, Liszt Malédiction című művét, illetve Haydn 88. G-dúr szimfóniáját adják elő.



A december 7-ei záró esten, Magnum Mysterium címmel, több évszázad egyházi kórusművészetét mutatja be a Szemináriumi templomban az Ars Oratoria Kamarakórus: Praetorius, Palestrina, Victoria, Fauré, Duruflé, Kodály, Bach, Bárdos, Farkas Ferenc és ifj. Sapszon Ferenc művei csendülnek majd fel.