A március 15-i hétvégén kezdődik a turisztikai szezon Fraknóban és Kismartonban

A március 15-i hosszú hétvégén kezdődik a kulturális és turisztikai szezon a fraknói (Forchtenstein) várban és a kismartoni (Eisenstadt) Esterházy-kastélyban - közölte az Esterházy Magánalapítvány kedden.



A látogatókat mindkét helyszínen magyar nyelvű vezetésekkel várják 10 és 17 óra között, amelyeken egyebek mellett az Esterházy Melinda hercegné és Joseph Haydn zeneszerző életét bemutató kiállításokat lehet megtekinteni.



A szezon folytatásában április 7-én Kismartonban Esterházy Contemporary címmel nyílik kiállítás, amelyen a 2013-as Esterházy Art Award győztesének, Csató Józsefnek az installációit lehet megtekinteni a kastély lépcsőházában.



Április 13-án és 14-én Húsvéti vásárt tartanak a fraknói várban, ahol lesz tojáskeresés, állatsimogatás, megmutatják, hogyan készítik a fánkokat a helyi pékségekben vagy hogyan működik egy automata lekvártöltő. Mindezek mellett a vad- és gyógynövények jótékony hatásait is bemutatják.



Április 18. és 20. között Kismartonban húsvéti családi vezetést kínálnak, a gyerekeket pedig kézműves foglalkozással és pónilovaglással várják.



A classic.Esterhazy koncertsorozat március 23-án Hercegi kamaramuzsika címmel folytatódik, április 13-án a Haydn Filharmónia Húsvét Haydnnal címmel ad koncertet, Daniel Ottensamer klarinét művész pedig május 12-én ad anyák napi koncertet a Haydn Filharmóniával.



A koncertsorozat folytatásában mások mellett fellép még a Berlini Filharmonikusok Karajan Akadémiája, René Jacobs karmester és a B'Rock Orchestra Gent, Sophie Karthäuser belga szoprán, a Freiburgi Barokk Zenekar, valamint Fazil Say török zongoraművész, zeneszerző.



A szentmargitbányai (Sankt Margarethen im Burgenland)) kőfejtőben Mozart A varázsfuvola című operáját mutatják be, a premier július 10-én lesz. A darabot Cornelius Obonya és Carolin Pienkos rendezi, Papageno szerepét Max Simonischek, Pamina szerepét pedig két Mozart-specialista szoprán, Ana Maria Labin és Kateryna Kasper játssza. A Budapesti Filharmónia Társaság Zenekarát Karsten Januschke vezényli.



Ősszel folytatódik a Herbstgold nevű fesztivál a kismartoni Esterházy-kastélyban szeptember 11. és 22. között, a rendezvény az idén "a határokon át" mottót kapta, mert idén harminc éve, hogy 1989. szeptember 11-én hivatalosan is megnyitották Ausztria és Magyarország között a határt. A zenei fesztivált a Haydn Filharmónia koncertje nyitja.



Az idei évben ismét átadják - hatodik alkalommal - az Esterházy Art Award független művészeti díjat, amelyet 2009 óta kétévente adnak át. A Short-List című kiállítás a díjra jelölt művészek műveiből 2019. december 13-tól 2020. február 2-ig lesz látható a Ludwig Múzeumban. A díjat legutóbb Keresztes Zsófia, Ezer Ákos és Nagy Imre vette át.

Mindezek mellett idén is meghirdette kreatív történelmi versenyét az Esterházy Magánalapítvány, amelynek döntőjét április 27-én tartják Kismartonban. Az egész napos versenyben tizennégy kilencedik és tizedik osztályos csapat méri össze tudását, bemutatva a 20. század történelmét, politikai, ideológiai szélsőségeit, sorsfordító személyek portréin, történetein keresztül.